Toda la atención de Colo Colo y Fernando Ortiz está en la final contra Audax Italiano, a disputarse este domingo en el Estadio Monumental. Los albos se jugarán su última oportunidad de ir a Copa Sudamericana y el DT, su futuro.

En esta jornada, el entrenador respondió preguntas en conferencia de prensa, donde una de las consultas fue sobre qué sostiene las titularidades de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, indicados como importantes responsables de la derrota contra Cobresal y con bajo rendimiento a lo largo del año.

“¿Tan mal están Alan Saldivia y Jonathan Villagra que no pueden pelearles el puesto?”, le consultaron además al técnico del Cacique.

“No coincido en ese análisis, porque somos un equipo donde todos atacamos y todos defendemos. Ese análisis es un poco más profundo en dar nombres, hay una opinión, que es respetable, pero yo no la comparto, hay errores siempre en todo lo que es un equipo“, respondió Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz responde por los dos jugadores más criticados de Colo Colo

“Los cuatro centrales los tengo disponibles de nuevo y tomaré la mejor decisión que considere para el partido del domingo, y el que esté, lo hará de la mejor manera“, confesó el entrenador, respondiendo también por Alan Saldivia y Jonathan Villagra.

Por último, recalcó que “han existido errores y mejores partidos, pero somos un equipo, y el equipo gana y el equipo pierde. Y cuando perdemos, el responsable es Fernando Ortiz“.

