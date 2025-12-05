Colo Colo tiene toda su atención en el partido contra Audax Italiano en el cierre de la Liga de Primera. Los albos darán la última pelea por meterse en Copa Sudamericana este domingo 7, donde necesitan un triunfo y que, paralelamente, Ñublense supere a Cobresal en Chillán.

Mientras el Cacique celebra que tiene plantel completo a disposición y que nadie quedó suspendido para este encuentro, en Audax lamentan tres importantes bajas por expulsiones y suspensiones para su visita al Monumental.

Y es que Martín Jiménez fue expulsado en el duelo anterior contra Ñublense y recibió una fecha de castigo, la que cumplirá este domingo. Lo mismo le sucedió al entrenador de los audinos, Gustavo Lema, quien no podrá dirigir a su equipo en el cierre de la temporada.

La lista es completada por Michael Vadulli, quien fue amonestado frente a los Diablos Rojos y alcanzó su quinta tarjeta amarilla de la temporada. Debe cumplir la sanción de un partido, así que tampoco estará en la visita al Monumental.

Audax Italiano tendrá que reordenarse ante estas bajas para enfrentar a Colo Colo. En el caso del entrenador, lo más probable es que sea reemplazado por José Bazan, su entrenador asistente, para el último partido del año.

Cabe recordar que Audax Italiano ya clasificó a la Copa Sudamericana, así que no llega con tanta presión al cierre de la temporada. Por su lado, el Cacique se jugará la vida y buscará robarle el último cupo internacional a Cobresal. Juegan el domingo 7 a las 18:00 horas.

Colo Colo vs Audax Italiano: así están en la tabla de posiciones