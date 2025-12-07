Frases como “no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso” son parte de las más divertidas que ha dejado el mundo del deporte. La filosofía y el pensamiento de los distintos cracks chilenos no siempre va de la mano, pero llega a ser hasta inocente. Otra cosa es cuando se habla de política.

Es cosa de ver las repercusiones que tuvieron las palabras de Marcelo Ríos sobre Jeanette Jara, la candidata a presidenta que fue vilipendiada por el Chino. “Cambiamos el país con gente capacitada y con ganas de ver crecer Chile, o seguimos en la misma mie…”, señaló el tenista, subiendo una foto burlesca en la que comparó a Ernesto Belloni con la política.

Luego, tras una respuesta dentro de los márgenes de la decencia de la propia candidata, Marcelo Ríos siguió con encendidos comentarios y en redes sociales trató de “vieja comunista” a Jeanette Jara.

No es primera vez: el historial de opiniones políticas del Chino Ríos

Ironía pura: Marcelo Ríos se hizo famoso por su zurda, pero hoy ocupa los espacios televisivos por la derecha. Es que está claro que el Chino tiene una ideología política que lo acerca hacia los sectores más conservadores de nuestra sociedad.

De hecho, se define como una persona “muy de derecha” y ya en las elecciones de 2017, cuando Sebastián Piñera derrotó a Alejandro Gullier, se definía como completamente cercano al difunto ex presidente.

“Lo único que me falta es que un periodista sea presidente”, dijo, en aquella ocasión sobre Guillier. Luego, se declaró muy a favor de Sebastián Piñera, aunque en la pandemia también se mostró crítico con él, tras una foto en una playa sin mascarilla.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Ríos estuvo ligado al equipo de Copa Davis tras su retiro | Photosport

Anticomunista y anti todo lo que huela un poco a izquierda

Si bien uno puede definirse por sus elecciones, también la identidad se fortalece por lo que se rechaza. En este caso, Marcelo Ríos siempre se ha mostrado inclinado a denostar todo lo que huela un poco a izquierda.

Tal fue el caso de las elecciones de 2021, cuando Gabriel Boric lideraba las encuestas. Entonces, metiéndolo en el saco del PC, el Chino lanzó una incendiaria frase: “Si sale un gobierno comunista, nos vamos a la mierda. Me he dado cuenta que la gente piensa que teniendo un gobierno comunista sus vidas cambiarán, serán y tendrán todo lo que el gobierno les promete, pero he investigado y les quiero contar que eso es imposible de lograr”, puso en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Luego, para referirse a Gabriel Boric también se mandó un comentario que roza la frontera de la decencia. “Cada vez que lo veo me acuerda al típico amigo huea o perno, que por ejemplo, trata de vestirse bien pero todo le queda mal, trata de hacerse el chistoso y el hueón es fome, se deja barba y le queda como las hueas, no me da nada de confianza, pero bueno es una visión personal”, escribió en Twitter.

Mismo tono que tuvo meses después, cuando el actual mandatario ya era presidente de la República. “Boric, te voy a ponerte un tema. Saca a los payasos revolucionarios de la Moneda y ponte a trabajar”, señaló.

Marcelo Ríos ha vuelto esporádicamente a jugar partidos de exhibición | Photosport

Publicidad

Publicidad

Un fan del “Rechazo”

Por último, hay que destacar la beligerancia con la que Marcelo Ríos se refirió a la opción de una nueva Constitución. En el plebiscito, el Chino siempre se mostró favorable al “Rechazo”.

“Cuando Chile gana todos se sienten identificados, no importa si eres rico o pobre. No hay destrozos, no hay violencia, no hay desmanes. ¿Y tú cómo te sientes? Conforme, emocionado, ¿vamos ganando este partido?”, dijo en un video publicado en redes sociales, por ese entonces, para luego rematar: “Quiero que Chile vuelva a ser número 1”.

Cabe destacar que, el triunfo del “Rechazo” en el Plebiscito le permitió a Marcelo Ríos iniciar otra sarta de diatribas contra políticos ubicados siempre en el mismo lugar del espectro político.

Publicidad