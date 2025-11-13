Es tendencia:
Marcelo Ríos sorprende al revelar por quién votará para presidente este domingo: “He tomado la decisión de…”

El ex número uno del mundo usó sus redes sociales para ratificar su voto para las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre. “Hoy en día no se puede andar en la calle, te roban, hay portonazos, la gente está asustada, y hay que cambiar eso”, señaló.

Por Patricio Echagüe

El Chino Ríos aseguró que votará por Johannes Kaiser.
El Chino Ríos aseguró que votará por Johannes Kaiser.

Este domingo 16 de noviembre son las elecciones presidenciales y son varios los rostros que por una u otra razón, creen que es necesario dar a conocer su opción preferida. El último en hacerlo fue Marcelo Ríos, quien en sus redes sociales armó un video para revelar por quién votará.

El ex número uno del mundo, totalmente opositor al gobierno de Gabriel Boric, aseguró que se la jugará por un candidato que ponga fin a la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país. Además, afirmó que ya no podemos “caer más bajo”.

“Siempre me ha gustado dar mi opinión política cuando hay elecciones, y ahora con mayor razón, porque estamos a pocos días de tener las elecciones más importantes en la historia de nuestro país”, partió diciendo el Chino.

Marcelo Ríos revela por quién votará para presidente

En ese sentido, el ex tenista lanzó duras críticas a la actual administración, afirmando que “no podemos continuar con esto, no podemos caer más bajo”.

Marcelo Ríos no ha ocultado su animadversión por el gobierno de Gabriel Boric. | Foto: Photosport.

“He tomado la decisión de buscar al presidente más perro hoy en día, que vaya con convicción, que saque adelante a este país. A pesar de que en 4 años no se puede hacer nada, se puede avanzar y por qué no empezar desde ahora”, agregó.

Además, sostuvo que “un presidente que ocupe la fuerza de manera responsable, que saque a gente que no tiene que estar en ese país y que metan preso a gente que debe estar en la cárcel”.

“Hoy en día no se puede andar en la calle, te roban, hay portonazos, la gente está asustada, y hay que cambiar eso. Así que los invito a votar por un presidente que tiene cojones y quiere sacar el país adelante de una manera que a mí me gusta: invito a votar por Johannes Kaiser”, concluyó Ríos.

