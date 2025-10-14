Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Elecciones

Claudio Palma cuenta la firme y revela por quién va a votar para presidente: “Sé que no va a ganar, pero…”

El relator además dejó en claro cuál de los candidatos para la presidencia es el que está más lejos de su pensamiento.

Por Patricio Echagüe

Palma contó por quién va a votar para la presidencia.
© Photosport.Palma contó por quién va a votar para la presidencia.

Restan apenas unas pocas semanas para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de Chile 2025. Por lo mismo, los temas políticos están a la orden del día y hasta los personajes más impensados están siendo consultados al respecto.

Uno de ellos es Claudio Palma, conocido relator que derechamente ha sido la voz del fútbol chileno en las últimas dos décadas.

En conversación con el programa Todo sobre la mesa, Palma fue consultado sobre sus preferencias para la próxima elección. Para sorpresa de muchos, el relator descartó votar por Jeannette Jara o José Antonio Kast, las dos cartas que lideran en las encuestas.

Sacó risas: Mayne-Nicholls pasó de alabado por Bielsa a “ninguneado” en debate presidencial

ver también

Sacó risas: Mayne-Nicholls pasó de alabado por Bielsa a “ninguneado” en debate presidencial

Claudio Palma elige a su candidato para la presidencia

El ex rostro de TNT Sports aseguró que “no voy a votar ni por Jara ni por Kast. Creo que voy a votar por Harold Mayne-Nicholls”.

“Es un tipo que conozco. Sé que no va a ganar, pero me representa porque creo que el deporte es tan importante en una sociedad (…) y no hemos tenido presidentes deportistas”, agregó.

Claudio Palma aseguró que votará por Harold Mayne-Nicholls en las próximas elecciones presidenciales. | Foto: Photosport.

Claudio Palma aseguró que votará por Harold Mayne-Nicholls en las próximas elecciones presidenciales. | Foto: Photosport.

Publicidad

En ese sentido, Palma reveló que “yo fui concertacionista toda la vida. Nunca adscribí un partido político, pero tampoco soy un voto cruzado. si hay alguien que no me representa de este lado, no voto por allá. Soy un voto duro.

Para cerrar, el reconocido relator dejó en claro cuál de los candidatos es con quien tiene menos similitudes. “Kast me parece lo más lejano de mi pensamiento”, concluyó.

Bielsa le hace la mejor de las campañas presidenciales a Harold Mayne-Nicholls: “Es un hombre…”

ver también

Bielsa le hace la mejor de las campañas presidenciales a Harold Mayne-Nicholls: “Es un hombre…”

¿Cuándo son elecciones presidenciales?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025 se realizará el domingo 16 de noviembre. Por su parte la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, está programada para el domingo 14 de diciembre.

Publicidad
Lee también
¿Pensando en La Moneda? La movida secreta de Mayne-Nicholls
Chile

¿Pensando en La Moneda? La movida secreta de Mayne-Nicholls

¿Presidente Mayne-Nicholls? Harold se tienta con La Moneda
Chile

¿Presidente Mayne-Nicholls? Harold se tienta con La Moneda

¿Cuándo serán las elecciones presidenciales?
Tendencias

¿Cuándo serán las elecciones presidenciales?

Drástica decisión del Tribunal de Disciplina de ANFP: ¡Desafiliado!
Chile

Drástica decisión del Tribunal de Disciplina de ANFP: ¡Desafiliado!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo