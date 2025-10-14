Restan apenas unas pocas semanas para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de Chile 2025. Por lo mismo, los temas políticos están a la orden del día y hasta los personajes más impensados están siendo consultados al respecto.

Uno de ellos es Claudio Palma, conocido relator que derechamente ha sido la voz del fútbol chileno en las últimas dos décadas.

En conversación con el programa Todo sobre la mesa, Palma fue consultado sobre sus preferencias para la próxima elección. Para sorpresa de muchos, el relator descartó votar por Jeannette Jara o José Antonio Kast, las dos cartas que lideran en las encuestas.

Claudio Palma elige a su candidato para la presidencia

El ex rostro de TNT Sports aseguró que “no voy a votar ni por Jara ni por Kast. Creo que voy a votar por Harold Mayne-Nicholls”.

“Es un tipo que conozco. Sé que no va a ganar, pero me representa porque creo que el deporte es tan importante en una sociedad (…) y no hemos tenido presidentes deportistas”, agregó.

En ese sentido, Palma reveló que “yo fui concertacionista toda la vida. Nunca adscribí un partido político, pero tampoco soy un voto cruzado. si hay alguien que no me representa de este lado, no voto por allá. Soy un voto duro.

Para cerrar, el reconocido relator dejó en claro cuál de los candidatos es con quien tiene menos similitudes. “Kast me parece lo más lejano de mi pensamiento”, concluyó.

¿Cuándo son elecciones presidenciales?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025 se realizará el domingo 16 de noviembre. Por su parte la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, está programada para el domingo 14 de diciembre.

