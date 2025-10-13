Todos siguen con mucha atención la campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores femenina. Después de superar la fase de grupos con puntaje perfecto, las albas vencieron a Libertad por la cuenta mínima y ya están instaladas en semifinales del torneo.

La tremenda temporada del equipo de Tatiele Silveira tiene a los hinchas del Cacique muy ilusionados con esta copa. Este año, Colo Colo no ha perdido ningún partido, porque es invicto en el torneo nacional (26 triunfos en 26 partidos) y en la Libertadores (4 triunfos en 4 partidos).

En la ronda grupal, las albas superaron a Olimpia (2-0), Sao Paulo (1-0) y San Lorenzo (1-0). Ahora, vencieron también a Libertad (1-0) para meterse en semifinales, siendo el único equipo entre los cuatro mejores de América que no ha recibido goles.

Es por eso que Arturo Vidal no se quiso restar de las felicitaciones al elenco femenino. En redes sociales, el King compartió la imagen del triunfo de las albas y escribió: “Máquinas“, sumando corazones con los colores del Cacique.

El mensaje de Vidal a Colo Colo femenino | Instagram

Colo Colo está en semifinales de la Copa Libertadores fem

Ahora, Colo Colo se enfoca en semifinales de la Copa Libertadores femenina, donde enfrentará a Deportivo Cali. Las colombianas superaron a Sao Paulo por 2-0 en sus respectivos cuartos de final y prometen ser un duro rival para las dirigidas de Tatiele Silveira.

La semifinal se jugará el miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola. De avanzar a la gran final, el Cacique enfrentaría al vencedor de la llave entre Corinthians (el vigente campeón de la Libertadores) y Ferroviaria, que se disputa el mismo día, pero a las 20:00.