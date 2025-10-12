14:15hs La palabra de Tatiele Silveira

Tatiele Silveira es la entrenadora de Colo Colo femenino. En el torneo nacional, está invicta con 26 triunfos en 26 partidos y clasificada a los play-offs por el título, donde buscará el tetracampeonato del Cacique. En la Copa Libertadores, metió al Cacique a cuartos de final, también con puntaje perfecto, tras vencer a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo.

En la previa de los cuartos contra Libertad, manifestó: "Venimos a la Copa Libertadores a jugar seis finales. Ya superamos tres. Ahora vamos a ese cuarto partido, que será una cuarta final, las chicas están conscientes y nosotros tenemos los pies en la tierra por la dificultad y la importancia de esta competencia".

"Terminar con nueve puntos y 100% de rendimiento es espectacular, pero ahora vamos a otra copa, porque vamos a un partido que se termina. Los cuartos es mata a mata, partido eliminatorio, nos podemos ir a penales, se vive 90 minutos porque nos jugamos la vida. Es un contexto distinto. Estamos preparadas", mencionó.