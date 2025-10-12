Colo Colo quiere seguir soñando y va por el ticket a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. Después de ser el único equipo en superar la fase de grupos con puntaje perfecto, las albas enfrentan a Libertad en los cuartos de final del torneo internacional.
El Cacique y el Repollero saltan a la cancha del Estadio Florencio Sola este domingo 12 de octubre a las 16:00 horas chilenas. El duelo es transmitido por CHV y Pluto TV, y puedes revisar el minuto a minuto de RedGol a continuación.
