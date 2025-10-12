Es tendencia:
Minuto a minuto: Colo Colo enfrenta a Libertad en cuartos de final de la Copa Libertadores femenina

Colo Colo enfrenta a Libertad en los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. ¡Sigue el minuto a minuto a continuación!

Por Javiera García L.

Colo Colo y Libertad chocan en cuartos de final
© ConmebolColo Colo y Libertad chocan en cuartos de final

Colo Colo quiere seguir soñando y va por el ticket a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. Después de ser el único equipo en superar la fase de grupos con puntaje perfecto, las albas enfrentan a Libertad en los cuartos de final del torneo internacional.

El Cacique y el Repollero saltan a la cancha del Estadio Florencio Sola este domingo 12 de octubre a las 16:00 horas chilenas. El duelo es transmitido por CHV y Pluto TV, y puedes revisar el minuto a minuto de RedGol a continuación.

El hijo de Caszely que trabaja en Colo Colo femenino: “Tenemos que reivindicar al club”

¿Qué pasa si Colo Colo y Libertad empatan?

Si el compromiso por las semifinales termina con el marcador igualado, Colo Colo y Libertad tendrán que definir desde los lanzamientos penales el ganador de la llave.

El llamado a la calma de Tatiele Silveira

"No tengo cómo opinar de los planes de Libertad, sí de mi equipo. Vamos a salir a pelear, buscar nuestro camino, es un partido bien difícil pero creemos en nosotros. Vamos a buscar nuestro espacio en estos cuartos de final", comentó Tatiele Silveira en la previa del partido.

Los árbitros del partido

Árbitro: Zambrano, Marcelly (Ecuador)

1° asistente: Amboya, Monica (Ecuador)

2° asistente: Paguay, Stefania (Ecuador)

4to árbitro: Tintaya, Elizabeth (Perú)

VAR: Di Iorio, Jesica (Argentina)

Colo Colo trabaja en la cancha

Foto: DaleAlbo

La gran racha histórica de Colo Colo

Luego de la última victoria ante San Lorenzo, el equipo de Colo Colo femenino completó 35 partidos ganados en forma consecutiva. Con esta marca, superan al Corinthians que en 2019 alcanzó las 34 victorias consecutivas

Así está la cancha

Colo Colo muestra cómo está la cancha del estadio Florencio Sola de Banfield en Argentina, donde las albas buscarán el paso a las semifinales:

Conmebol confirma los equipos

Así está el cuadro de la Copa Libertadores

¡FORMACIÓN CONFIRMADA!

Colo Colo va con todo contra Libertad para buscar las semifinales.

Las albas forman con Ryann Torrero; Michelle Acevedo, Camila Martins, Dahiana Bogarin, Corina Clavijo; Yastin Jiménez, Yanara Aedo, Javiera Grez; María José Urrutia, Mary Valencia, Yenny Acuña.

¡COLO COLO YA ESTÁ EN EL ESTADIO!

Así se ve el camarín de Colo Colo en el Estadio Florencio Sola, la cancha de Banfield.

La goleadora: Mary Valencia

Mary Valencia es la goleadora de Colo Colo en la Copa Libertadores femenina.

La delantera guio los triunfos sobre Olimpia (2-0), Sao Paulo (1-0) y San Lorenzo (1-0). Con sus cuatro anotaciones, es la segunda goleadora de esta edición de la competencia. La supera Gabi Zanotti (6) de Corinthians.

La palabra de Tatiele Silveira

Tatiele Silveira en Colo Colo femenino

Tatiele Silveira es la entrenadora de Colo Colo femenino. En el torneo nacional, está invicta con 26 triunfos en 26 partidos y clasificada a los play-offs por el título, donde buscará el tetracampeonato del Cacique. En la Copa Libertadores, metió al Cacique a cuartos de final, también con puntaje perfecto, tras vencer a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo.

En la previa de los cuartos contra Libertad, manifestó: "Venimos a la Copa Libertadores a jugar seis finales. Ya superamos tres. Ahora vamos a ese cuarto partido, que será una cuarta final, las chicas están conscientes y nosotros tenemos los pies en la tierra por la dificultad y la importancia de esta competencia".

"Terminar con nueve puntos y 100% de rendimiento es espectacular, pero ahora vamos a otra copa, porque vamos a un partido que se termina. Los cuartos es mata a mata, partido eliminatorio, nos podemos ir a penales, se vive 90 minutos porque nos jugamos la vida. Es un contexto distinto. Estamos preparadas", mencionó.

¡JUEGA COLO COLO FEMENINO!

¡Bienvenid@s, Redgoleros y Redgoleras!

A las 16:00 horas, Colo Colo enfrenta a Libertad en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Las albas salen a buscar su pase a semifinales del torneo continental -trofeo que ya conquistaron en 2012- y todos los detalles los encuentras en RedGol.

