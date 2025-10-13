¡Histórico! El millonario premio que se juega Colo Colo en la Copa Libertadores femenina

Colo Colo está en semifinales de la Copa Libertadores femenina y se ilusiona con conquistar por segunda vez la gloria de América. Después de superar la fase de grupos con puntaje perfecto, las albas dejaron en el camino a Libertad y se instalaron en la ronda de las cuatro mejores del continente.

Ahora, el equipo de Tatiele Silveira enfrentará a Deportivo Cali, que eliminó a Sao Paulo, en las semifinales. El duelo está pactado para el miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

La ilusión está instalada entre los hinchas del Cacique. Y, para la billetera de la institución, la clasificación de las albas también es una buena noticia, porque Colo Colo compite por un importante premio económico por parte de la Conmebol si es que sigue avanzando.

Cabe destacar que Colo Colo ya recibió 50 mil dólares por participar en la fase de grupos, un monto superior a las ediciones anteriores. U. de Chile, que no pasó de ronda, igualmente se quedó con este dinero. Pero los premios para las albas no se detienen ahí…

Las albas están en semifinales de la Copa Libertadores | Conmebol

El millonario premio que se juega Colo Colo femenino

Colo Colo puede recibir un premio mucho mayor en su participación en la Copa Libertadores femenina, porque Conmebol entrega dinero al tercer puesto, al subcampeón y al ganador de la competencia. Y se trata de montos históricos.

Para esta edición, Conmebol entregará 2 millones de dólares al campeón de la Copa Libertadores femenina. El subcampeón recibirá 600 mil, mientras que el tercer lugar se quedará con 250.000. De ser campeón (y sin ánimos de mufar), el Cacique se traería un total de dos millones y medios de dólares a Chile.