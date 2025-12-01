La IA predice el resultado de Chile Femenino vs. Paraguay por la Liga de Naciones al Mundial 2027

La selección chilena femenina vuelve al ruedo esta semana enfrentando en un nuevo desafío a la selección de Paraguay de la Liga de las Naciones por la cuarta jornada del certamen clasificatorio al Mundial 2027, esto tras la sorpresiva derrota de La Roja en la pasada fecha por 3-1 ante Perú en la altura del Cusco.

Tras esta derrota, la selección nacional quedó relegada al 3° puesto de la tabla de posiciones con 4 puntos, por detrás de Colombia (1° con 7 ptos) y Venezuela (2° con 5 ptos). Por su parte, Paraguay llega a este duelo en el 7° lugar de la tabla con 3 unidades, gracias a su trinfo en la pasada fecha por 1-0 a Uruguay en Asunción.

Es en ese contexto que en RedGol nos adelantamos a este partido ante las guaraníes y le preguntamos a la IA por un resultado; ¿gana La Roja?, ¿termina en empate o derrota? Esto respondió la inteligencia artificial.

La predicción de la IA para Chile vs. Paraguay Femenino

ChatGPT, una de las herramientas más importantes de este tipo, fue la elegida para este ejercicio y que se la jugó por un resultado favorable para la selección de Paraguay por 1-0 ante La Roja de Luis Mena.

La IA justificó su decisión señalando que si bien: “En los enfrentamientos recientes entre ambos, Chile y Paraguay comparten un historial bastante parejo (…) un análisis reciente, señala que algunos modelos le dan ligera ventaja a Paraguay para este partido, aunque por un margen ajustado”.

No obstante, agregó que La Roja tiene alternativas para cambiar este futuro; “si logra controlar mejor el mediocampo” y el factor ‘localía/motivación’ influya, ya que podría empujar a la selección chilena”.

La Roja femenina vuelve a la cancha este martes por las eliminatorias femeninas.

¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina?

Chile vs. Paraguay Femenino se enfrentan este martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua por la 4° fecha del torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Conmebol Fem

