Terremoto en U de Chile. Para sorpresa de todos y en medio de especulaciones sobre su futuro, Gustavo Álvarez anunció que no seguirá el próximo año como el entrenador del equipo.

“No estoy renunciando, tengo que separar no caer en oportunismo donde uno toma decisiones por algo propio, dejando de lado las otras partes. Mi continuidad en el club no lo puedo condicionar, hay un desgaste porque no pude convence a una dirigencia”, partió diciendo.

Y sus buenas campañas en la U le han valido ser vinculado tanto a la selección chilena, como en la peruana. Por eso, el propio DT salió al paso y avisó que es lo que quiere en su vida como destino más próximo tras salir de los azules.

El gran anhelo de Gustavo Álvarez tras el desgaste en la U

El aún DT de U de Chile, Gustavo Álvarez, confesó qué es lo primero que desea hacer tras dejar el equipo a final de temporada. Eso, luego de anunciar que no seguirá en 2026, pese a tener contrato.

Álvarez no va más en la U /Photosport

“Digo que hay que traer un entrenador que se alinea o que los convenza, cosa que yo no pude. Hasta ahí llego. ¿Cómo sigo? Descansando en Buenos Aires, sabiendo que hay un contrato 2026″, reveló.

Por eso, el entrenador dejó en claro que no quiere escuchar ofertas por ahora, donde solo el descanso físico y mental asoman en su horizonte. Ahí, dijo que “habrá conversaciones para el futuro, pero me siento con la obligación moral de dar opinión independientemente si hay otra propuestas”.

“A los ojos les digo ‘no tengo otra propuesta de trabajo’. Mi planificación es descanso en Buenos Aires, hay objetivos que no coincido y lo mejor es seguir cada uno en su camino”, cerró.