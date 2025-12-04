En los últimos años la selección nacional se ha “reforzado” con jugadores nacidos en el extranjeros con sangre chilena, como el delantero Favian Loyola.

El atacante nació en Estados Unidos, pero jugó en la Roja Sub 20 en la previa al Mundial, aunque Nicolás Córdova no lo citó para el certamen planetario.

Loyola se formó en las divisiones inferiores del Orlando City de la MLS, sin embargo, el cuadro estadounidense tomó la decisión de dejarlo libre y busca equipo.

Audax Italiano se interesa en el fichaje de Favian Loyola

Favian Loyola está en el pase en su poder y tiene una chance de venir al fútbol chileno, debido a que Audax Italiano lo tiene en la mira.

El periodista Rodrigo Arellano dio a conocer que el atacante está negociando su llegada al cuadro floridano, que en 2026 tendrá participación internacional en la Copa Sudamericana.

Favian Loyola se acerca a Audax. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Favian Loyola le puede dar un plus extra a los itálicos, porque si se mantiene la regla de los jugadores Sub 21, aportará a sumar minutos para dicha polémica norma.

El delantero chileno-estadounidense no ha debutado a nivel profesional y sólo suma minutos en la MLS Next Pro.

