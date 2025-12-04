Audax Italiano logró un importante triunfo contra Ñublense por la cuenta mínima, logrando la ansiada clasificación a Copa Sudamericana y, pensando ya en ese torneo internacional, el conjunto itálico vivirá grandes cambios, entre ellos una importante salida.

Según revela el medio Tano Noticias, Gastón Gil Romero, quien llegó el 2024 al cuadro de La Florida, no seguirá en el equipo para la próxima temporada. “La dirigencia Audina decidió no renovar al volante argentino, quien quedará libre tras cumplir su ciclo”.

“La determinación ya fue comunicada internamente y abre un nuevo cupo extranjero para el proyecto 2026 del equipo”, añadió el medio.

El jugador llegó a la escuadra el 2024/Photosport

La próxima temporada de Audax Italiano

El equipo enfrentará su último partido de temporada contra Colo Colo y de allí, el conjunto itálico pondrá sus energías en el 2026, donde a pocas semanas para que termine el año el equipo ya estaría experimentando sus primeras bajas.

Además de Gil Romero, se suma que Leonardo Valencia reveló que no seguiría en el club, luego de que la directiva no se acercó para renovar al goleador.

“Hay cosas que no dependen de mí. Todavía no se me acercaron a hablar y tengo que ver mi futuro, mi familia. Estoy muy agradecido a la gente, pero hay cosas que no dependen del jugador y ya hay que ver lo que viene para adelante”, señaló el jugador tras el partido de Audax contra Ñublense.

Asimismo, se reveló hace algunos días que Esteban Matus también podría dejar el equipo, ya que según señala Punto Cruzado, el jugador está en carpeta para reforzar Universidad Católica, equipo que está cerca de cerrar la clasificación a Copa Libertadores.