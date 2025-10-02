El futbolista Favian Loyola es una de las grandes joyas que tiene la Selección Chilena, donde el joven de 20 años milita en el Orlando City de la MLS y sorprendió a todos al mencionar el equipo nacional del cual es hincha.

El jugador también explicó los motivos de su ausencia en el mundial Sub 20. “No tengo mala relación con el cuerpo técnico de la Sub 20. Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que ellos no tengan fe en mí. Tampoco creo que sea mala suerte, las lesiones son parte del fútbol”, comentó a TNT Sports.

Favian Loyola revela de que equipo es hincha

En la misma línea, el jugador fue consultado sobre su equipo favorito revelando que es fanático de Universidad Católica, equipo en el que jugó durante su infancia.

ver también Nació en Estados Unidos, parecía fijo en la selección chilena para el Mundial Sub 20, quedó fuera y… ¿cambia de país?

“Estuve en la UC, cuando tenía 9, 10 años, pero no tenía los papeles para jugar. Me faltaba hacer los trámites, sacar carnet y todo eso. Mi profe fue Sebastián Barrientos, muy buena gente”.

Favian Loyola milita en el Orlando City de la MLS/Photosport

“Tengo muchos familiares que les gusta la U y hay muchos de Colo Colo. Todos mis primos son de Colo Colo y mi papá es de la U, pero yo soy de Católica, soy cruzado”, explicó.

Publicidad

Publicidad

El futuro de Loyola en la Roja

El chileno destaca en la liga norteamericana, por lo mismo, su ausencia de la nómina de la Roja para enfrentar el Mundial Sub 20 causó sorpresa. En ese contexto, en conversación con TNT Sports, Loyola reveló que fue lo que ocurrió.

“Obviamente, yo quería estar con el equipo, ayudándolo, pero igual estoy apoyando al equipo desde afuera. Tengo muchos amigos en la selección. Los compañeros que están ahí me mandaron mensajes”.

El jugador también señaló que él espera seguir en la Selección Chilena, considerando que rechazó la de USA por la Roja. “Hay que ver lo que pasa a futuro con Chile, porque yo dejé a la selección de Estados Unidos, que estaba ahí. Dejé muchas relaciones acá en Estados Unidos. Yo tengo fe en Chile y ojalá tengan fe en mí”.

Publicidad