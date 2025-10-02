En la primera división de Brasil podría estar el futuro de un jugador que apareció por sorpresa en la lista de la selección chilena para disputar el Mundial. De hecho, cautivó tanto a Nicolás Córdova que se ganó un puesto en la oncena titular para el debut por el certamen.

Se trata de un futbolista que pertenece a los registros de Unión San Felipe en la Primera B. Y no tiene contrato profesional en el cuadro aconcagüino, antecedente que lo transforma de inmediato en un jugador muy apetecible por su presencia en la Copa del Mundo.

Todas las referencias son para Vicente Álvarez, quien fue estelar en el agónico triunfo ante Nueva Zelanda e ingresó en la segunda parte en esa clara derrota frente a Japón. A pesar de que las sensaciones que dejó Chile no fueron tan positivas, parece que el “11” sí dejó buen sabor de boca.

Vicente Álvarez en acción frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. (Andres Pina/Photosport).

Así lo contó el periodista Christopher Brandt de ESPN, quien dio cuenta de este serio interés. “Vasco da Gama sigue muy de cerca a Vicente Álvarez. El equipo brasileño dialoga directamente con su agencia de representación”, escribió el citado comunicador en X.

Se refiere a la empresa CAA Stellar, que hace poco incorporó a sus filas al Vicho Álvarez mediante una gestión del agente Francesco Barbera. Otro chileno que se integró al catálogo de talentos de dicha compañía fue Joaquín Silva de Santiago Wanderers, quien también disputa el Mundial.

Vicente Álvarez ha sumado minutos en ambos partidos de la selección chilena durante el Mundial y su futuro puede estar en Vasco da Gama de Brasil, que parece tener el camino allanado para sacarlo con facilidad. Todo esto por el panorama contractual del jugador.

“El delantero no tiene contrato profesional”, expuso Brandt, siempre en la ex red social del pajarito. Una trama que seguramente deja en mal pie al Uní-Uní, que apunta a perder un activo muy importante por no haber alcanzado un acuerdo para firmarlo.

Vicente Álvarez en acción por Unión San Felipe Andres Pina/Aton Chile

De hecho, en el anterior mercado de fichajes se habló de que Universidad de Chile analizó fuertemente la posibilidad de incorporar a Vicente Álvarez, algo que finalmente no ocurrió. El tiempo dirá si finalmente da el salto al Vasco da Gama, uno de los clubes importantes del Brasileirao, donde el Almirante ganó cuatro títulos…

