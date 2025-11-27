Universidad Católica empieza a planificar lo que será la temporada 2026 y en ese contexto, renovó el vínculo con Daniel González, jugador que ha despertado el interés de otros clubes y que podría salir de la Franja este mercado.

El defensor suma una gran temporada junto a los Cruzados y en conversación con los medios hace algunos días señaló: “Tengo contrato hasta diciembre del próximo año, en algún momento me gustaría seguir creciendo y salir a otra liga, pero estoy enfocado acá en Católica, Me siento en casa, es un club que le tengo mucho cariño”.

El equipo que buscará el fichaje de Daniel González

Según revelaron en Cooperativa Deportes PM, el defensor de Católica despertó el interés de Vasco da Gama de la liga brasileña, quien tendría en carpeta al jugador chileno. Sin embargo, debido a que González extendió su vínculo con Católica, los interesados deberán negociar directamente con la UC.

Vasco da Gama pasa por una temporada compleja en el Brasileirao, donde está muy lejos de los punteros y se encuentra en el puesto 13 de la tabla de posiciones, lugar que le da acceso a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

El jugador despertó el interés de un club fuera de Chile/Photosport

Por otra parte, Universidad Católica se encuentra en el segundo puesto del Campeonato Nacional, lo que los clasifica, de terminar así, a la nueva edición de la Copa Libertadores.

Daniel González y el presente de la UC

Sobre las fechas pendientes que definirán a los clasificados para las competiciones internaciones, González señaló: “Hasta el momento vivo el presente, estoy acá y nos quedan tres finales. Me gustaría que Católica volviera a competir internacionalmente. Estoy enfocado en el presente”.

Ahondando en su crecimiento personal en el equipo. “Fui creciendo con la ayuda del cuerpo técnico y de mis compañeros. Siempre digo que el que más me ha ayudado es Eugenio Mena, que me ha mantenido con los pies sobre la tierra, enfocado, y siempre se lo he agradecido”.