Conmebol

Ojo Universidad de Chile: los clubes gigantes que jugarán la Copa Sudamericana del 2026

Habrá grandes equipos del continente disputando "la otra mitad de la gloria" en el próximo año.

Por César Vásquez

River Plate, U. de Chile y Sao Paulo estarán en la Copa Sudamericana 2026.
Universidad de Chile clasificó a la Copa Sudamericana del 2026, torneo que estará plagado grandes clubes del continente. Por esta razón, te contamos quiénes la disputarán.

Luego de despedirse de la disputa del título ante un Coquimbo Unido intratable, el Romántico Viajero se puso como objetivo el clasificar a la Copa Libertadores, aunque finalmente no lo lograron. En la próxima temporada, tendrán como premio del consuelo el jugar la “otra mitad de la gloria”.

Los posibles rivales de U. de Chile

Si bien a la Copa Sudamericana en la actualidad van los clubes que no lograron los primeros puestos en sus respectivas ligas, esto no significa que sea un torneo fácil. Un buen ejemplo es lo que sucederá en la edición 2026, donde hay varios gigantes del continente que dirán presente.

En la lista, uno de los más llamativos es River Plate. Los Millonarios no vivieron una buena temporada en Argentina, aunque Marcelo Gallardo promete renovar al equipo de cara al próximo año. En el papel, asoman como uno de los mayores favoritos.

Racing, último finalista del torneo trasandino, también sacó pasajes a la Sudamericana. San Lorenzo es otro grande de Argentina que dirá presente en la competición internacional. De Brasil, destacan Atlético Mineiro, Sao Paulo, Santos, Gremio y Corinthians, aunque este último todavía puede ir a la Libertadores.

Del resto de los países, estarán Olimpia y Nacional de Paraguay; América de Cali y Millonarios de Colombia; Cienciano y Melgar de Perú; Montevideo City Torque y Defensor Sporting de Uruguay y Caracas de Venezuela, entre otros.

Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal serán los representantes nacionales. Estos se enfrentarán en una primera fase entre sí, para luego llegar a la zona de grupos. La Copa Sudamericana 2026 promete ser bastante complicada.

