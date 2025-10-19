Es, sin dudas, la mejor liga a nivel sudamericano. Pero, además, el Brasileirao nos deja siempre momentos para rememorar. Este fin de semana ocurrió uno de aquellos en el duelo entre Corinthians y Atlético Mineiro.

Dos equipos que pelean en la parte media del torneo brasileño. Mientras el cuadro de Sao Paulo se ubicaba en la decimoquinta posición, con 33 unidades, los de Belo Horizonte estaban en el escalón siguiente, con la misma cantidad de puntos.

Es por eso que el match fue de gran revuelo. Finalmente, con un gol de Maycon a los 49′, el cuadro de la capital brasileña se impuso por la mínima. Sin embargo, no fue lo que se robó la película.

Viral de Memphis Depay

Memphis Depay fue una de las grandes estrellas que fichó el Brasileirao en 2024, proveniente del Atlético Madrid. El holandés consiguió rápido el amor de los aficionados y suele dejar de esa magia que encanta en el país de la samba.

En esa ocasión, no lo hizo con la pelota en los pies, sino en las manos. En una pelota que se escapó sobre la línea de fondo, y que fue disputada hombro con hombro con el de Países Bajos y el brasileño Ruan, ambos terminaron medio picados.

Ruan fue un poco más allá en su enojo y le lanzó el balón al holandés, quien agarró la pelota, hizo un amague como que se la iba a tirar y terminó mandándola a otro lugar, provocando el susto de su adversario.

Ruan y Memphis Depay en al disputa del balón en el Corinthians vs Atlético Mineiro | Getty Images

El video acumula 22 mil Me Gusta en X y tiene alrededor de un millón de reproducciones.

Mira el video acá:

