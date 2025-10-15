Alexis Sánchez vive un buen momento dentro y fuera de la cancha. En España, vuelve de las cenizas, con el Sevilla. Pero, también en cosas del corazón celebra, porque será padre por primera vez, con su actual pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova.

Es una noticia que traerá mucha alegría en el entorno del Maravilla. Pero hubo un tiempo en el que Alexis Sánchez era un soltero codiciado y se veía lejos su futuro como padre.

Tuvo varios romances en el mundo de la farándula. Michelle Carvalho, Laia Grassi, y Mayte Rodríguez son parte de las mujeres que se vincularon con el tocopillano, pero a la larga ninguna perduró. Claro que, también hubo romances fallidos.

Gisella Marengo habla de un incómodo momento con Alexis Sánchez

Una de las mujeres que intentó seducir Alexis Sánchez fue Gianella Marengo. La ex Calle 7 contó en Yuly, programa de conversación en YouTube, cómo fue el acercamiento con el Maravilla.

“Cuando era más chica (Alexis) me escribió. Pero, como me escribió a mí, le escribía a todas las (chicas) de Yingo. Creo que estaba en Italia, porque me habló en italiano y dije que no lo hiciera, porque yo lo hablo perfecto, no me podía engrupir con eso”, empezó contando la ex Calle 7.

“Le dije que no quería salir, no quería nada, no me gustaban los futbolistas, en ese tiempo (ríe). Estaba full pega, metida en Chilevisión haciendo cuatro programas. Un futbolista en ese tiempo… me iba a sacar de mi concentración. Le dije que no quería hacer nada, que no me interesaba ni ir a su casa, ni al cine, nada”, agregó Marengo, quien sorprendió a todos con la hilarante respuesta del Maravilla.

“Va y me dice ‘¡Ahhh! te creís (sic) top model’. De ahí, me vetó para toda su vida“, cerró su narración Gianella Marengo, quien es panelista en Yuly.

Gianella Marengo en la Spartan Race 2017 | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar el Sevilla?

El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tendrá un importante duelo este sábado 18 de octubre, ante el Mallorca, a las 9.00 de la mañana (horario de Chile). Un triunfo podría meterlos en zona alta del torneo español.

