Alexis bromea en el entrenamiento y sube al columpio a periodista

El Maravilla ha ido recuperando esa alegría que parecía no tener en sus anteriores clubes. En Sevilla ha vuelto a renacer.

Por Jose Arias

© Getty ImagesAlexis disfruta en el Sevilla.

Alexis Sánchez vive un momento de resurrección en el fútbol español. El delantero chileno ha vuelto a un buen nivel en el Sevilla de Matías Almeyda y comienza a erigirse como referente del grupo.

Es por eso que entrena como siempre lo ha hecho, prácticamente a tiempo doble. El chileno quiere tener su última gran aventura en Europa y, para ello, pretende llegar lo más alto posible junto a su compañero Gabriel Suazo.

Este miércoles, el chileno fue captado por las cámaras de la prensa española en medio del entrenamiento del Sevilla. Allí, se dio el tiempo de bromear e, incluso, de jugar con los periodistas apostados en el lugar.

Captado en el entrenamiento

En Españas están chochos con Alexis Sánchez. Es por eso que El Chiringuito TV suele subir momentos del chileno en los entrenamientos del cuadro sevillano. Este miércoles, se le vio feliz.

Tan así, que incluso retó a un periodista a un pase a los pies. Sin embargo, el profesional de las comunicaciones lo tiró medio desviado y no halló nada mejor que dar una excusa. “Un poquito de desmarque, tienes que moverte“, dijo, mientras Alexis le reclamaba que la pelota tenía que ir al pie.

Alexis es otro desde que llegó al Sevilla | Getty Images

Tras este momento, al Maravilla se le vio compartir feliz con los compañeros del equipo dirigido por Matías Almeyda. Es que parece que el tocopillano ha recuperado parte de su amor por el fútbol.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sevilla?

El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tendrá un importante duelo este sábado 18 de octubre, ante el Mallorca, a las 9.00 de la mañana (horario de Chile). Un triunfo podría meterlos en zona alta del torneo español.

