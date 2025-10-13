La Selección Chilena enfrenta un momento bisagra. Tras la eliminación de La Roja del último Mundial ha dejado las amarras sueltas para empezar un nuevo proceso, con caras renovadas y un técnico capacitado.

Se supone que ni la Generación Dorada, ni Nicolás Córdova estarán en aquel plan. Pese a ello, durante los últimos días, el estratega que asumió como interino en la banca nacional, ha terminado apernándose. Por lo menos, ya se sabe que será el DT que terminará el año en el Equipo de Todos.

Bajo su responsabilidad estarán los amistosos que se juegan en noviembre, cuando la Selección Chilena enfrente a Perú y Rusia, en dos pleitos que se llevarán a cabo en Sochi.

Juan Cristóbal Guarello hace bolsa los amistosos

Si hay algo cierto sobre Juan Cristóbal Guarello es que sus filosas críticas le han dado resultado. En el último programa de La Hora de King Kong nuevamente volvió a esbozar sus categóricos epítetos, al analizar los partidos de la Selección Chilena de noviembre.

“Va a estar difícil encontrar rivales para Chile. Por algo va a Sochi a jugar con Perú y con un equipo que está baneado de la FIFA. Nadie quiere jugar con Chile, a nadie le interesa“, empezó diciendo JCG.

“Chile no te aporta nada en lo deportivo, ni en lo económico. No es que quieran ver a Alexis, a Vidal, a Medel a Claudio Bravo, eso ya se acabó. Ahora el equipo no es rentable, así de simple“, argumentó Guarello.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

En noviembre, la Selección Chilena sostendrá dos partidos amistosos. El primero será ante Perú, el 15 de noviembre, y el segundo ante Rusia, el 18 del mismo mes. Ambos se llevarán a cabo en Sochi, ciudad rusa que da hacia el Mar Negro.