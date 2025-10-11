Un nuevo amistoso enfrentó a Chile y Perú. La Selección dirigida por Sebastián Miranda consiguió un trascendental triunfo en el amistoso ante los incaicos, jugado en el Bicentenario de La Florida.

Fue apretado, pero se cumplió algo que parecía necesario para el equipo nacional: ganar. Sea como sea, había que volver a recobrar cierta confianza en una Selección que había perdido el amor de parte de la hinchada.

Uno de los ausentes en el encuentro ante los peruanos fue Alexis Sánchez. Aún no se sabe si el Maravilla será tenido en cuenta para el futuro de La Roja, pero lo cierto es que en el Sevilla cada vez vuelve más a su condición de crack.

Defensa peruano se rinde ante Alexis Sánchez

Aún no se sabía si Chile o Perú clasificarían al próximo Mundial, pero ya había cierto resquemor. Fue entonces que uno de los defensas de la Selección incaica, Aldo Corzo, fue entrevistado por el programa Enfocados, dando su parecer sobre el jugador al que más le ha costado marcar.

“Siempre digo que el más difícil de marcar para mí ha sido Alexis Sánchez. Allá en Chile, en Santiago, es complicado“, empezó diciendo el actual defensor de Universitario de Deportes.

Aldo Corzo jugó la Copa América 2024 con Perú | Getty Images

“Aparte, tiene como una espalda así el conchesu… (hace forma de una pirámide invertida). Es potente, rápido… ¡qué abusivo! Es bravo“, sentenció el zaguero incaico.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

En noviembre, la Selección Chilena sostendrá dos partidos amistosos. El primero será ante Rusia, el 15 de noviembre, y el segundo ante Perú, el 18 del mismo mes. Ambos se llevarán a cabo en Sochi, ciudad rusa que da hacia el Mar Negro.

