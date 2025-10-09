Recientemente se reveló la gran noticia que Christiane Endler, jugadora del Olympique de Lyon, regresa a la Selección Chilena para enfrentar junto a la Roja la Liga de las Naciones y buscan la clasificación al Mundial 2027.

La escuadra chilena se enfrentará a finales de octubre a Venezuela y Bolivia, y el regreso de la jugadora enciende la esperanza de los hinchas.

Con 15 títulos en su carrera, incluyendo una Champions League y una Copa Libertadores junto a Colo Colo, Endler ha quedado en la historia del deporte nacional, por lo que tras las especulaciones, su representante se refirió a los planes a futuro.

¿Tiane Endler regresará a la liga local chilena?

En conversación con AS, el representante de la portera nacional, Edgar Marino, señaló que su retorno a Chile es algo muy lejano. “Tiene contrato en el Olympique de Lyon hasta junio del 2027”.

Agregando que “La verdad, lo vemos bastante lejano, básicamente por el nivel de la competencia. Le encantaría si hubiese una liga competitiva, donde se pueda exigir y estar al máximo nivel… Lamentablemente, eso lo vemos muy lejano. En Chile son pocos los clubes que están haciendo las cosas bien: Colo Colo, la U y Católica, pero la liga es muy baja”.

ver también Christiane Endler celebra su regreso a Chile bajando a las campeonas de la Champions League

Asimismo, señala que ve a Tiane con un nuevo contrato con el Olympique de Lyon o en otro equipo de Europa. “O incluso, algo que hemos conversado muchas veces desde que comenzó su carrera internacional, sería quizás terminar la carrera en Estados Unidos, que cuenta con una liga de gran nivel. Es la cuna del fútbol femenino”

Publicidad

Publicidad

La chilena se encuentra actualmente jugando en Francia/Getty Images)

Revelando que hace años que equipos de la liga femenina de Estados Unidos han puesto sus ojos en ella. “Siempre me preguntan si quiere cambiarse y hacer algún movimiento de mercado. Ahora mismo estaba hablando con un entrenador de Estados Unidos… Podría ser una posibilidad terminar la carrera allá porque siento que es un mercado que cuida mucho al fútbol femenino. Y no solamente a nivel deportivo”.

Tiane Endler regresó a la selección chilena para enfrentar la Liga de las Naciones./Photosport

Publicidad

Publicidad

“Una jugadora como ella también se merece una experiencia diferente a lo que es el fútbol europeo, que es muy bonito, pero sabemos que Estados Unidos también es una potencia en el fútbol femenino. Sería bueno abrochar así la carrera, pero esas son cosas que tendrá que decir ella una vez que tengamos opciones sobre la mesa. Aún queda tiempo, pero por ahí va la cosa”.