Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena Femenina

Después de casi dos años: Christiane Endler regresa a la Selección Chilena Femenina

La mejor arquera de nuestra historia regresa a la escuadra nacional para el comienzo de la Liga de Naciones Conmebol.

Por Alfonso Zúñiga

Christiane Endler volverá a jugar con La Roja tras 23 meses.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTChristiane Endler volverá a jugar con La Roja tras 23 meses.

El 31 de octubre del 2023, en la semifinal del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos en Viña del Mar, en el triunfo por 1-0 ante Estados Unidos fue la última vez que se vio en cancha a Christiane Endler con la Selección Chilena.

Tras ello, la mejor arquera de nuestra historia decidió renunciar alegando problemas de salud mental provocados por irregularidades dentro de la ANFP, en una decisión que se mantuvo inalterable durante poco más de 23 meses.

Para sorpresa total de muchos, y con miras al comienzo de la Liga de Naciones Conmebol, clasificatorio para el Mundial Femenino de Brasil 2027, Tiane Endler echa pie atrás a su dictamen y anuncia de manera oficial su regreso a la Selección Chilena.

Christiane Endler y la causa de su adiós a La Roja: “El defender a mis compañeras…”

ver también

Christiane Endler y la causa de su adiós a La Roja: “El defender a mis compañeras…”

Regresa Tiane Endler a la Selección Femenina

Con miras al estreno de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas, ante Venezuela en Cabudare y con Bolivia en Rancagua, el entrenador Luis Mena entregó la lista oficial de 24 futbolistas, con presencia de nueve futbolistas que juegan en el exterior.

Si bien, lo más destacable de la convocatoria de la Selección Chilena Femenina es la vuelta de Tiane Endler, tendrá una dura competencia por delante, pues peleará por el puesto con Antonia Canales que juega en España, y con Ryann Torrero, titularísima en el histórico Colo Colo.

A propósito de las albas, son el equipo que más futbolistas aporta a la nómina con 10, las cuales no tendrán descanso tras su participación en Copa Libertadores para sumarse a los trabajos del cuadro de Mena en “Juan Pinto Durán”.

Publicidad

La nómina de Chile para Liga de Naciones Conmebol

ARQUERAS

  • Christiane Endler (Lyon/FRA)
  • Antonia Canales (Levante Badalona/ESP)
  • Ryann Torrero (Colo Colo)

DEFENSAS

  • Michelle Acevedo (Colo Colo)
  • Catalina Figueroa (Fundación Albacete/ESP)
  • Fernanda Ramírez (Universidad Católica)
  • Anaís Cifuentes (Colo Colo)
  • Mariana Morales (Universidad de Chile)
  • Fernanda Pinilla (León/MEX)
  • Camila Sáez (Bristol City/ING)
  • Rosario Balmaceda (Colo Colo)

VOLANTES

  • Karen Fuentes (Universidad de Chile)
  • Nayadet Opazo (Alavés/ESP)
  • Gisela Pino (Universitario/PER)
  • Anaís Álvarez (Colo Colo)
  • Yastin Jiménez (Colo Colo)
  • Yanara Aedo (Colo Colo)
  • Millaray Cortés (Sevilla/ESP)
Publicidad

DELANTERAS

  • María José Urrutia (Colo Colo)
  • Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
  • Nicole Carter (Colo Colo)
  • Sonya Keefe (Granada/ESP)
  • Mary Valencia (Colo Colo)
  • Pamela Cabezas López (Universidad Católica)
Tweet placeholder

¿Cuándo juegan por Eliminatorias?

El debut de Chile en la Liga de Naciones Conmebol será ante Venezuela, el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Cabudare. Cuatro días después, el martes 28 desde las 18:00 horas, recibirá a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Publicidad
Lee también
¡Opa! Aseguran que Tiane Endler volverá a la Roja Femenina
Femenino

¡Opa! Aseguran que Tiane Endler volverá a la Roja Femenina

Es oficial: ¿Cuándo debuta La Roja Femenina en Liga de Naciones?
Femenino

Es oficial: ¿Cuándo debuta La Roja Femenina en Liga de Naciones?

Tiane Endler dio su razón para salir de La Roja: "El defender a..."
Femenino

Tiane Endler dio su razón para salir de La Roja: "El defender a..."

Córdova lo respaldó en el Mundial y cambia el chip rápido: "Vamos a salvarnos"
Selección Chilena

Córdova lo respaldó en el Mundial y cambia el chip rápido: "Vamos a salvarnos"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo