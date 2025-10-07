El 31 de octubre del 2023, en la semifinal del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos en Viña del Mar, en el triunfo por 1-0 ante Estados Unidos fue la última vez que se vio en cancha a Christiane Endler con la Selección Chilena.

Tras ello, la mejor arquera de nuestra historia decidió renunciar alegando problemas de salud mental provocados por irregularidades dentro de la ANFP, en una decisión que se mantuvo inalterable durante poco más de 23 meses.

Para sorpresa total de muchos, y con miras al comienzo de la Liga de Naciones Conmebol, clasificatorio para el Mundial Femenino de Brasil 2027, Tiane Endler echa pie atrás a su dictamen y anuncia de manera oficial su regreso a la Selección Chilena.

Regresa Tiane Endler a la Selección Femenina

Con miras al estreno de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas, ante Venezuela en Cabudare y con Bolivia en Rancagua, el entrenador Luis Mena entregó la lista oficial de 24 futbolistas, con presencia de nueve futbolistas que juegan en el exterior.

Si bien, lo más destacable de la convocatoria de la Selección Chilena Femenina es la vuelta de Tiane Endler, tendrá una dura competencia por delante, pues peleará por el puesto con Antonia Canales que juega en España, y con Ryann Torrero, titularísima en el histórico Colo Colo.

A propósito de las albas, son el equipo que más futbolistas aporta a la nómina con 10, las cuales no tendrán descanso tras su participación en Copa Libertadores para sumarse a los trabajos del cuadro de Mena en “Juan Pinto Durán”.

La nómina de Chile para Liga de Naciones Conmebol

ARQUERAS

Christiane Endler (Lyon/FRA)

Antonia Canales (Levante Badalona/ESP)

Ryann Torrero (Colo Colo)

DEFENSAS

Michelle Acevedo (Colo Colo)

Catalina Figueroa (Fundación Albacete/ESP)

Fernanda Ramírez (Universidad Católica)

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Mariana Morales (Universidad de Chile)

Fernanda Pinilla (León/MEX)

Camila Sáez (Bristol City/ING)

Rosario Balmaceda (Colo Colo)

VOLANTES

Karen Fuentes (Universidad de Chile)

Nayadet Opazo (Alavés/ESP)

Gisela Pino (Universitario/PER)

Anaís Álvarez (Colo Colo)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Yanara Aedo (Colo Colo)

Millaray Cortés (Sevilla/ESP)

DELANTERAS

María José Urrutia (Colo Colo)

Vaitiare Pardo (Universidad Católica)

Nicole Carter (Colo Colo)

Sonya Keefe (Granada/ESP)

Mary Valencia (Colo Colo)

Pamela Cabezas López (Universidad Católica)

¿Cuándo juegan por Eliminatorias?

El debut de Chile en la Liga de Naciones Conmebol será ante Venezuela, el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Cabudare. Cuatro días después, el martes 28 desde las 18:00 horas, recibirá a Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua.

