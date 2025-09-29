Está claro que Sergio Jadue es el peor dirigente del fútbol chileno de la historia. Tuvo que arrancar del país debido a casos de corrupción y está inhabilitado por FIFA de por vida para volver a ejercer un cargo directivo.

Quien siempre tuvo claro que no hacía bien su labro al mando del fútbol chileno es la arquera Christiane Endler, quien tiene una pobre imagen de Jadue por lo que hizo en su mandato en la ANFP.

De hecho, en sus primeros pasos en el fútbol, que fueron en La Calera se dio cuenta que era un dirigente en el que no se podía confiar.

Así lo señaló en el podcast Court Central, que realiza Fernando González. “Mi primer equipo fue La Calera, pero no vivía allá. Era la época del Mundial Sub 20 en Chile, entrenábamos en Quilín de lunes a jueves, luego entrenaba un día en La Calera y jugaba el fin de semana”, señaló.

Tiane Endler hizo pedazos a Sergio Jadue por se gestión como dirigente

Al ser consultada si le pagaban algo, respondió que “tenía una ayuda económica. Jadue era el presidente de La Calera, él nos llevó para allá, pero al final nos quedó debiendo plata y todo. Un atado“, señaló enfáticamente.

Sergio Jadue abandonó el fútbol femenino en Chile

Luego se explayó sobre lo que piensa de quien está en Estados Unidos como testigo protegido del FBI debido a los casos de corrupción en el fútbol sudamericano.

“Yo tengo ese recuerdo de él, no tengo buenos recuerdos. Aparte que (en su gesti{on) todo lo que hizo fue por el masculino. Y más allá de los buenos resultados, dejó el fútbol femenino de lado, apartado“, indicó.

En ese aspecto señala que el abandono fue total. “No tuvimos partidos amistosos en dos años, salimos del ranking FIFA y todos los recursos del fútbol femenino los usó en otras cosas”, estableció Tiane.

“Desapareció el fútbol femenino, todo el progreso del Mundial Sub 20 y la Copa América, se fue de un día para otro”, sostuvo por los años perdidos bajo la gestión Jadue.