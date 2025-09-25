Hace ya casi 23 meses que Christiane Endler comunicó su decisión de dejar la Selección Chilena a raíz de las malas gestiones que realizó la ANFP durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Una medida que tuvo un costo con los hinchas.

Algunos fanáticos no dudaron en apuntarla como “antipatriota” por no querer defender los colores patrios, pero la arquera siempre puso su salud mental por encima de cualquier circunstancia, lo que dejó en claro en entrevistas que dio meses posteriores.

Sin embargo, todo indica que estaría a las puertas de revertir su decisión, en especial cuando las Eliminatorias Femeninas al Mundial de Brasil 2027 están a la vuelta de la esquina.

¿Christiane Endler vuelve a la Selección Chilena Femenina?

A principios de septiembre, la arquera de OL Lyonnes reveló a La Tercera que habló con Luis Mena para dejar la puerta abierta a un regreso a la Selección Chilena Femenina, el que estaría más cerca que nunca.

Según reveló el portal especializado en fútbol femenino, Contragolpe, Christiane Endler está en el horizonte del técnico de la Roja de cara a la Liga de las Naciones Conmebol.

Esto, porque es una de las cinco arqueras inscritas en el listado de buena fe de la Selección Chilena de cara a la competencia, que tendrá sus primeras dos fechas en octubre próximo, primero como visita ante Venezuela y luego de local ante Bolivia en Rancagua.

“La inscripción de Christiane Endler en dicho listado de la Selección Chilena no significa, necesariamente, que será citada ante Venezuela y Bolivia en la fecha FIFA de octubre”, detalla el citado medio.

“La portera aceptó ser inscrita, por lo que fue reservada y estará disponible para ser llamada y volver a sumar minutos en los próximos partidos”, cierran.

Un regreso esperado

En conversación con La Tercera, la exjugadora de Colo Colo señaló que su último paso por la Selección Chilena le trajo profundos problemas. “En la Selección no lo pasé bien en el último tiempo y eso afectó mi salud mental. El defender siempre a mis compañeras, luchar por cosas que no me parecían, me pasó la cuenta”, explicó.

Hasta su salida voluntaria de la Selección Chilena hace casi dos años, Christiane Endler defendió la camiseta nacional durante 15 años, desde 2009 hasta 2023, donde disputó 104 juegos, en los que consiguió un histórico segundo puesto en Copa América 2018, clasificó al Mundial de Francia 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.