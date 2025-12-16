Walter Montillo está viviendo uno de los días más inolvidables de su carrera. Este martes la Ardilla tiene su merecida despedida del fútbol acompañado de amigos, los hinchas de la U de Chile y con la emoción a flor de piel.

El mediocampista armó toda una fiesta en el Estadio Nacional en la que demostró que, a pesar de los años, la calidad sigue intacta. Pero más allá de lo que haga dentro de la cancha, hay cosas fuera de ella que le han tocado el corazón tanto a los hinchas como al propio jugador.

Y es que a minutos de saltar a la cancha de Ñuñoa, la Ardilla conversó con la transmisión oficial. Ahí le mostraron un video que lo dejó con lágrimas en sus ojos y agradeciendo hasta al periodista Marcelo Díaz.

Walter Montillo se emociona con todo al recordar su carrera en la U

La despedida de Walter Montillo ha tenido emociones de principio a fin. Mientras a esta hora la Ardilla y sus amigos animan un entretenido amistoso en el Estadio Nacional, es imposible no recordar esas jornadas en las que hizo vibrar a la U.

Walter Montillo le dice adiós al fútbol entre lágrimas y la U como emblema. Foto: Photosport.

Antes de saltar a la cancha, TNT Sports le mostró un video repasando su carrera y, especialmente, su etapa en el Bulla. Un registro que lo hizo emocionar hasta las lágrimas y hasta lo llevó a abrazar al periodista Marcelo Díaz. “Es un día muy importante para mí“, señaló.

Walter Montillo no se quedó ahí y, con la voz quebrada, dedicó palabras. “Agradezco mucho a la gente, todavía no salí. Agradezco a los periodistas por el respeto de estos años, a pesar de los años que me retiré“.

Además, la Ardilla aprovechó para hablar de su cariño por nuestro país. “Los quiero mucho, no sólo al hincha de la U sino que a todo Chile que me ha tratado muy bien“.

Ya una vez en la cancha y con los cánticos de los hinchas en las tribunas del Estadio Nacional, no dudó en soltar otro poco de lágrimas. Un momento que quedará para siempre en su corazón y de quienes lo han visto hacer historia con el Bulla.

Walter Montillo se deja querer en una despedida más que emocionante. La Ardilla dice adiós al fútbol de forma definitiva y de la mano de la U, a la que tantas veces hizo celebrar y hoy le devuelve la mano.

¿Cuáles fueron los números de Walter Montillo en la U de Chile?

En su paso por la U de Chile, Walter Montillo logró disputar un total de 118 partidos oficiales. En ellos aportó con 19 goles y 26 asistencias en los 9.065 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó el Apertura 2009.

