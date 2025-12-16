Los hinchas de Universidad de Chile se preparan para vivir una emotiva fiesta esta jornada en el Estadio Nacional, donde se desarrollará el retiro del fútbol de Walter Montillo.

El referente del camarín de la U colgará los botines de forma definitiva, con un importante show musical y deportivo, donde todavía quedan entradas para los que quieran acompañarlo.

En ese sentido, ya se han podido ver algunos de los invitados que estarán en el principal reducto en la comuna de Ñuñoa, donde se promete una fiesta completamente azul.

En horas previas al evento, fue el propio Montillo quien contó sus nervios y emociones con un último mensaje en sus redes sociales antes de dejar el fútbol para siempre.

Así será la despedida de Walter Montillo.

¿Qué dijo Walter Montillo antes de su despedida de U de Chile?

Fue en las plataformas digitales del ex jugador de Universidad de Chile, Walter Montillo, que reveló cómo vive los instantes previos a su despedida del fútbol en el Estadio Nacional.

“Llegó el momento tan soñado: la despedida. Mi última publicación de día de partido”, comenzó su explicación en redes sociales.

Por lo que llegó el momento del desahogo, uno que le ha permitido brillar en varios países y que decidió ponerle un punto final con la camiseta de la U.

“Se me viene una película a la cabeza, tantas historias vividas dentro y fuera de la cancha… será un momento único, que quedará para siempre en la historia, mi última vez junto a esta hinchada que siempre me apoyo”, finalizó.

Revisa el mensaje de Montillo: