Es la polémica mediática de la semana. El periodista Milton Millas reveló en conversación con The Clinic que el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, tenía armado un plan para regresar a comandar el fútbol chileno, pese a estar inhabilitado de por vida por decisión de FIFA.

“Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo”, afirmó el otrora relator, lo que generó una respuesta del calerano, a través de un WhatsApp al que accedió RedGol, donde en resumen dijo “Miltonteras, es mentira“.

Pero el conflicto está lejos de terminar. Millas concedió una entrevista a Las Últimas Noticias donde reveló el último y cruel mensaje que le dejó Sergio Jadue luego de hablar acerca de sus frustrados planes para retomar el poder en nuestro balompié.

Cruel mensaje de Jadue a Milton Millas

“Me respondió insultándome. Que yo era un viejo y veinte mil leseras más, que yo no le voy a contestar, porque no me preocupa lo que él diga”, indicó el periodista, quien agrega que “de todo lo que pasó está de testigo mi hijo. No tiene ninguna lógica que yo haya inventado los hechos”.

A la hora de revelar el último mensaje de Jadue, Millas comentó que “me escribió por WhatsApp, me dijo que todo era mentira que jamás me dijo que volvería a la ANFP que yo era un viejo decrépito, que era un viejo gagá, una serie de cosas. Claro que lo de viejo gagá es más o menos cierto, jajaja”.

Sobre cómo se siente por esta nuevo conflicto, el retirado comunicador confesó que “yo no quiero polemizar con él porque se trata de un árbol que está caído, lo perdió todo. Además, él debería estar contento porque ese hecho de quiera postular a la ANFP confirmaría un poco su inocencia, que no la tiene, por cierto”.

¿Por qué el calerano atacó al periodista?

Fue a través de una conversación vía WhatsApp que reveló RedGol en las últimas horas, donde luego de los dichos de Millas en el podcast “El Gerente” sobre su intención de volver a la ANFP, Jadue lanzó su artillería pesada.

“Veo que el término ‘Miltonteras’ es uno de los mejores y justos apodos que existen en el fútbol chileno. Jamás te dije que iba a volver a postular a la presidencia del fútbol chileno. No tan solo es una mentira, sino que es es una tontera. Típico tuyo. Huevón estúpido”, atacó el ex dirigente.