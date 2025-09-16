Una revelación que nos dejo mínimo común múltiplo. El comentarista deportivo Milton Millas hizo público un tema que tiene como protagonista a Sergio Jadue y al fútbol chileno.

El exhombre fuerte de Radio Agricultura reveló en El Gerente, podcast de The Clinic conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses, que el expresidente de la ANFP se hizo un juramento.

¿Cuál? Volver al país para postularse nuevamente como presidente del fútbol chileno, en una declaración que no dejó a nadie indiferente.

Sacan la artillería más pesada contra Sergio Jadue

Si bien, en el mismo podcast Millas estaba convencido de que puede volver a liderar al fútbol chileno, dejó en claro que es imposible por los hechos que lo terminaron por marginar.

Algo que apoyó desde redes sociales uno que también es crítico de la gestión del expresidente de Unión La Calera: Fernando Tapia. El periodista de Radio Pauta y TVN usó sus redes sociales para salir al cruce el excomentarista de Agricultura.

“Esto es imposible”, fue lo primero que comentó en su cuenta en X, acompañada de una decisión de la FIFA tomada en 2016 contra el dirigente.

“Jadue está suspendido de por vida por la FIFA. No está habilitado para volver al fútbol profesional. Resolución de 2016″, complementa el periodista de 24 Horas y que cierra así: “No se dejen engañar”.

Además, a sus palabras lo acompañó con la decisión tomada por el ente rector del fútbol mundial. “El funcionario, Sr. Sergio Jadue, queda inhabilitado de por vida para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional (administrativa, deportiva o de cualquier otro tipo)”, reza el escrito.

Esto tras ser “declarado culpable de infringir el art. 13 (Reglas generales de conducta), art. 15 (Lealtad), art. 18 (Deber de divulgación, cooperación e información), art. 19 (Conflictos de interés) y art. 21 (Soborno y corrupción) del Código de Ética de la FIFA”, en medio del escándalo llamado FIFA Gate.