Gustavo Álvarez provocó un verdadero terremoto en la interna de Universidad de Chile, luego de anunciar su salida al final de temporada, donde debe negociar con Azul Azu.

Esto, porque todavía tiene un año de contrato con el cuadro bullanguero, por lo mismo dejó en claro que no renunció al a U, pero si está abierto a que el club busque otro nombre.

Algo que el periodista Fernando Tapia analizó y deja en claro que esto está todo planificado: “Busca negociar su salida, no lo van a echar, pero va a reducir la carga de indemnizar porque tiene contrato vigente”.

“Yo no le creo a Álvarez, yo creo que tiene una oferta y algo muy avanzado no sé si con Perú o la selección de Chile”, profundizó en el programa “Pauta de Juego”.

En el partido de la U con Alianza Lima en Perú comenzó conversaciones.

Gustavo Álvarez conversó con Perú

Fernando Tapia pone en duda la palabra de Gustavo Álvarez al asegurar que su salida de Universidad de Chile no tiene que ver con el arribo a otro club, dejando en claro que su fin es tener un descanso.

“Esto lo venimos diciendo hace meses, tras Alianza Lima, cuando comenzaron las conversaciones con Perú, de ahí para adelante comienza el cuento, se basa en algo objetivo que es la critica para Azul Azul, la falta de reforzar para pelear internacionalmente porque a nivel local no tiene ninguna excusa”, detalla.

Por lo mismo, asegura que ha sido asesorado por alguien más para evaluar la forma en que entregó el mensaje, teniendo mucho cuidado para que no sea una forma en que la U lo pueda demandar por no cumplir el contrato.

“Desde el punto de vista comunicacional es para estudiarlo, fíjense en los gestos, en sus palabras donde dice que no ha renunciado y se cuida. Si dice algo distinto el club tiene herramientas legales. Fue asesorado comunicacionalmente y legalmente para decir lo que dijo”, profundiza.

Yo no se la compro a Álvarez, con todo el respeto. Los que le quieran creer, porque hizo mérito en el club, pero los invito a revisar las declaraciones cuando terminó contrato con Huachipato y donde negó un acuerdo con la U y ese acuerdo existía.