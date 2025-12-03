Universidad de Chile vivió una jornada especial ante Coquimbo Unido, ya que pudo ser el último partido de Gustavo Álvarez en condición de local. Los hinchas no lo dejaron pasar.

El DT anunció que quiere dejar al club debido a diferencias con la dirigencia. Si bien tiene contrato vigente hasta fines del 2026, dejó clara que su voluntad es dejar el CDA. Esta situación golpeó a los seguidores, quienes le demostraron su afecto en Santa Laura.

El canto de los hinchas a Gustavo Álvarez

En la previa al encuentro contra Coquimbo Unido, muchos dudaban de cuál sería la recepción para Gustavo Álvarez luego de revelar su intención de partir. Algunos creían que incluso lo podrían recibir mal, pero terminó siendo todo lo contrario.

Los seguidores de Universidad de Chile le hicieron sentir su cariño al entrenador y cantaron contra la dirigencia, dejando clara su postura: están con Álvarez. Por eso, una vez finalizado el empate 1-1 ante Coquimbo Unido, le demostraron todo su afecto.

Mientras Gustavo Álvarez conversaba con TNT Sports luego del partido, el estadio comenzó a cantar el clásico “oh, el profe no se va”. Cuando terminó la entrevista, el técnico caminó hacia el túnel y vino lo más emotivo de la jornada.

Los hinchas, casi aceptando su despedida, le cantaron “profe querido, Los de Abajo jamás lo olvidarán”. Como nunca, Álvarez detuvo su andar y se quedó en la boca del túnel saludando con sus manos a todo el estadio. Se quedó ahí, despidiéndose de quienes le entregaron su cariño.

Gustavo Álvarez arribó a Universidad de Chile en 2024 y si bien no pudo ganar la liga local, ganó la Copa Chile y la Supercopa ante Colo Colo con goleada incluida. Rompió los 22 años sin ganar en el Estadio Monumental y llevó al club a una semifinal internacional luego de 13 años. Los Azules no lo olvidarán.