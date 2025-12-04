Parecía todo resuelto. Hace menos de una semana se daba por hecho que el argentino Luciano Pons, millonaria contratación de Universidad de Chile en 2024, no volvería al país para continuar su carrera en Atlético Bucaramanga de Colombia.

De hecho, al otro lado de la Cordillera daban por hecho que el cuadro “leopardo” activó la opción de compra del pase del atacante, para pagarle a los azules US$300 mil dólares, y quedarse con los servicios del futbolista por las próximas tres temporada.

Sin embargo, desde Colombia entregan novedades respecto del futuro de Pons. Es más, afirman que la U tiene en su poder una oferta formal para quedarse con el centrodelantero. La sorpresa es que no es Bucaramanga el interesado en firmarlo.

Gigante continental “envía oferta” a la U por Pons

Quien entrega la información es el periodista cafetalero Leonel Cerrudo, del medio América en La Red, y si bien explica que el actual club del ‘9’ “hizo uso de la opción de compra“, asegura que “todavía no han negociado con el jugador“.

Precisamente ese detalle le abre la puerta a otro interesado en Pons. “América de Cali ya envió su oferta a la Universidad de Chile“, confirma el reportero, quien añade que el delantero “habla constantemente con David González, el técnico lo tuvo y lo quiere en el club”.

“La prioridad la tiene Bucaramanga porque hizo uso de la opción, pero si no llegan a un acuerdo con el jugador, América pica en punta para quedarse con los servicios de Pons”, finaliza su información el reportero, en un insólito vuelco de la situación.

Los números del goleador durante 2025

Entre la actual temporada del fútbol colombiano, más la presencia de Bucaramanga en Copa Libertadores y Sudamericana, Luciano Pons sumó 24 goles y cinco asistencias en 51 encuentros, donde sumó 4.097 minutos en cancha.