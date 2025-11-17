Universidad de Chile tiene por delante una buena oportunidad de hacer negocio con uno de sus grandes fiascos del 2024. Hablamos del delantero argentino Luciano Pons, quien tuvo un paso muy olvidable por el club y terminó marchándose a préstamo al Atlético Bucaramanga.

Lo que pocos esperaban es que en este 2025 el rosarino tuviese un verdadero renacer en el fútbol colombiano, con 22 goles en 46 compromisos oficiales. Para poner en perspectiva, con la U apenas convirtió cuatro tantos en 27 partidos.

Por lo mismo, es que el Auriverde tiene todo el interés de pagar para quedarse de manera definitiva con los goles de Pons. Su préstamo termina ahora en diciembre, por lo que se deben apresurar en presentar una propuesta.

Los millones que la U quiere para olvidarse de Pons

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el Bucaramanga ya envió dos propuestas cercanas a los 300 mil dólares para poder quedarse con Pons. Sin embargo, esa cifra sigue siendo insuficiente en el CDA.

El mencionado medio detalla que la U quiere que se respete el monto acordado en la cláusula de compra al momento de sellar el préstamo. Hablamos de 500 mil dólares, una cifra que en Colombina todavía no envían.

No obstante, las negociaciones entre ambas partes siguen abiertas, aunque para que selle una venta es necesario que el Bucaramanga suba un poco la puntería. De esta manera, la U podría hacer un buen negocio con un atacante que nunca pudo acostumbrarse a nuestro fútbol.

