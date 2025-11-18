Pronósticos Santiago Wanderers vs Cobreloa: Porteños y Loínos por la Liguilla de Ascenso

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Santiago Wanderers vs Cobreloa, por la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

Santiago Wanderers y Cobreloa se enfrentarán este miércoles 19 de noviembre en el Estadio Elías Figueroa Brander, en el duelo de ida por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Los Loínos llegan como favoritos para avanzar a semifinales, aunque necesitarán un desempeño sólido para imponerse a los Porteños.

Los Zorros del Desierto cerraron el torneo en la tercera posición y aterrizan con confianza tras sumar cinco victorias en sus últimos seis compromisos. En contraste, los Caturros viven un momento complicado: llevan nueve partidos sin ganar y arrastran tres derrotas consecutivas.

En la previa de este desafío, nuestro especialista te brinda los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Santiago Wanderers vs Cobreloa

Resultado del partido: Cobreloa 2.75 Rango de goles: 2-3 1.98 Total de goles de Cobreloa en el segundo tiempo: Más de 0.5 1.75

Cobreloa llega mejor a la ida

Santiago Wanderers perdió sus últimos tres partidos en la Liga de Ascenso y registra nueva presentaciones sin victorias. Por el contrario, Cobreloa está en una buena racha, con cinco triunfos en sus últimos seis cotejos.

Resultado del partido: Cobreloa – 2.75 en Betano

Dos o tres goles en el marcador

En cuatro de los anteriores seis encuentros de los Porteños, se registraron entre dos y tres goles.

En los recientes cinco compromisos de los Loínos, también se contabilizaron dos o tres anotaciones.

Rango de goles: 2-3 – 1.98 en Betano

Los Loínos golpean tras el descanso

En cinco de sus últimos seis partidos, los Zorros del Desierto lograron anotar al menos un gol en los segundos 45 minutos.

Total de goles de Cobreloa en el segundo tiempo: Más de 0.5 – 1.75 en Betano

Cuotas en Santiago Wanderers vs Cobreloa

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Santiago Wanderers vs Cobreloa: últimos partidos