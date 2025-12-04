Colo Colo no ha pasado días tranquilos, para variar, a espera del trascendental duelo de este domingo, como local contra Audax Italiano, por la última fecha de la Liga de Primera. El Cacique debe ganar y esperar resultados, de lo contrario no logrará cupo a Copa Sudamericana.

Pero fuera de la cancha hay más problemas, puntualmente de carácter dirigencial. En Blanco y Negro la oposición al presidente Aníbal Mosa, el bloque Vial/Ruiz-Tagle, acusó que la concesionaria tiene una millonaria deuda, con un déficit económico que hizo aparecer nuevamente el fantasma de la quiebra.

Sin embargo, el director en la testera de Blanco y Negro en representación del Club Social y Deportivo Colo Colo, Eduardo Ugarte, salió firme a negar lo hechos. Pero ahora el presidente del CSyD, Edmundo Valladares, dejó declaraciones que hacen dudar y dejan angustia.

“La situación económica de Blanco y Negro ha sido deficitaria la mayor parte de la historia. Desde su creación en 2005 ha sido deficitaria y no hay números positivos en la mayoría de los años“, dijo Valladares.

Deuda económica y de gestión en Colo Colo

Agregó que “yo creo que hoy la situación sí es preocupante, en base a lo que hemos repetido hasta el cansancio: existe un contrato de concesión pensado para pagar la deuda fiscal de Colo Colo, y eso, con los números que se tienen, obviamente se ve muy difícil que se pueda lograr“.

“Blanco y Negro tiene una deuda no solo económica, también de gestión. Creo que el modelo de la Sociedad Anónima en Colo Colo no ha dado el resultado que se esperaba cuando fue creada. Es un tema más histórico que de esta temporada“, sentenció.

Cabe recordar que además, este jueves el TAS falló en contra de la apelación de Colo Colo, en la que solicitaba revocar el castigo en curso contra el Cacique por lo incidentes en el duelo contra Fortaleza por Copa Libertadores.

Colo Colo recibió cinco duelos como local sin público en el estadio y cinco de visita sin hinchas albos en torneos continentales. Ya cumplió dos de cada uno y le restan tres, lo que significa otro golpe económico a corto o mediano plazo.

