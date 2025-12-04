Fue el 10 de abril de este año que la conmemoración de los 100 años de Colo Colo se partió. Los graves incidentes que ocurrieron antes y durante el duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores, que dejaron dos víctimas fatales, dejaron una huella hasta el día de hoy.

Más allá de lo deportivo, la Conmebol decidió dictar un severo castigo para el Cacique. “Cinco partidos en condición de local en competiciones oficiales, cinco partidos en condición de visitante sin sus aficionados”, además de una multa económica por US$80 mil dólares.

Desde Colo Colo apelaron a la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde incluso llevaron como testigos a los jugadores Emiliano Amor y Esteban Pavez, en busca de reducirla. Sin embargo, esta estrategia no dio resultados.

Decisión definitiva del TAS por apelación de Colo Colo

La sentencia fue dictada en la sede del organismo jurídico, en la ciudad suiza de Lausana, y cuenta con las firmas de Rui Botica Santos como presidente de la Formación, más los árbitros Daniel Cravo y Diego Ferrari.

El Tribunal Arbitral del Deporte resuelve:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Club Social y Deportivo Colo Colo contra la Decisión de la Comisión de Apelaciones de la Conmebol de fecha 24 de junio del 2025. Confirmar íntegramente la Decisión de la Comisión de Apelaciones de la Conmebol de fecha 24 de junio del 2025 Este laudo se resuelve sin costes, salvo la tasa de la Secretaría del Tribunal de CHF 1.000 ($1.143.784 pesos chilenos) pagada por Colo Colo y que queda en poder del TAS Disponer que Colo Colo abone a la Conmebol la suma de CHF 5.500 ($6.290.000) en concepto de contribución a sus honorarios legales y a los demás gastos que haya incurrido en relación con el presente procedimiento. Desestimar cualquier otra o más amplia petición o moción presentada por las partes.

¿Qué significa este fallo?

En síntesis, Colo Colo deberá cumplir los restantes encuentros sin público de local y sin su hinchada como visitante en torneos Conmebol. Tras cumplir ante Fortaleza y Racing de forastero, más los duelos con La Academia y Bucaramanga de local, le quedan por cumplir tres de cada uno.

¿Y si clasifica a Copa Sudamericana?

El duelo que deba enfrentar el Cacique ante el equipo chileno para meterse en fase de grupos, si es de local, se jugará a puertas cerradas, y si es de visita, sólo con la hinchada del dueño de casa.