Mientras el plantel y cuerpo técnico de Colo Colo se enfocan en la recta final de la Liga de Primera, la dirigencia llevó a cabo una importante tarea en estos últimos días: la apelación al TAS por los castigos de Conmebol tras los incidentes contra Fortaleza en la Copa Libertadores.

Todo se remonta al pasado 10 de abril, cuando dos hinchas fallecieron en las afueras del Monumental en la previa de la segunda fecha del torneo. Cuando se jugaban los 72′, y la información ya se conocía dentro del estadio, barristas ingresaron a la cancha y obligaron a cancelar el partido.

Conmebol respondió con un castigo de público para cinco partidos de local y otros cinco de visita del Cacique. Además, con una multa de 80 mil dólares.

Los albos buscan reducir estas sanciones y para eso ya presentaron sus descargos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Según La Tercera, hasta la sede en Lima llegaron el gerente general del club, Alejandro Paul; el abogado Jorge Carrasco y los jugadores Emiliano Amor y Esteban Pavez.

Emiliano Amor actuó como testigo en la apelación de Colo Colo al TAS | Photosport

Los dos jugadores de Colo Colo que son claves en la apelación al TAS

Una de las imágenes que marcó el escándalo en el Monumental durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza fue la de Emiliano Amor evitando el avance de los barristas que ingresaron a la cancha e impidiendo que los incidentes fueran aún peores. Esteban Pavez también aportó.

“Amor y Pavez jugaron un rol protagónico en el intento de controlar a los aficionados y, principalmente, de evitar que se involucraran con los brasileños, quienes corrieron rápidamente al sector de vestuarios. Esa razón explica su presencia en la audiencia”, cuentan en LT.