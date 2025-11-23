Siguen los coletazos tras los dichos de Esteban Pavez en Colo Colo. El capitán albo dijo en diálogo con el Sifup que la U Católica es la institución más grande del país, incluso por sobre el Cacique.

Esta vez, otro potente jugador salió al paso. Nacido en O’Higgins, brillando en la U y hasta jugando en Europa, Cristián Cuevas salió al paso de los dichos del capitán colocolino y apoyó su polémica frase.

El Cimbi está borrado del torneo tras sufrir un desgarro en el Clásico Universitario, pero su gran año lo hace una voz de peso en el equipo de San Carlos de Apoquindo. Desde adentro, explicó por qué la UC es el más grande según su parecer.

¿Es U Católica la institución más grande de Chile?

Cristián Cuevas tomó la palabra por el debate de la institución más grande del país y ejemplificó extensamente su prefrencia por U Católica. El Cimbi respaldó los dichos de Esteban Pavez en Colo Colo.

Cuevas tuvo un gran 2025 en la UC /Photosport

“La Católica es el club más grande que hay en Chile, y por lejos

el complejo (deportivo), el lugar donde está, la gente que trabaja y que va al estadio. Lo del estadio es una locura, se demoró harto pero valió la pena”, dijo Cuevas, a El Mercurio.

Siguiendo con su justificación, el Cimbi aseguró que “mucha gente hablaba mal del club y de la gente que gestionó la remodelación, pero hoy se están comiendo sus palabras porque es lo mejor que pudo hacer Católica: Favoreció a los jugadores y la gente, todos felices”.

“La UC es diferente a los demás equipos, está muy por sobre el resto de los equipos chilenos. Es la mejor institución y club del fútbol chileno. Quedó demostrado con el estadio, el ‘tetra’, con todas las gestiones”, cerró.