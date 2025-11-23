Universidad Católica sigue firme en el segundo lugar del Campeonato Nacional luego de vencer a Palestino con un gol de Eduard Bello, quien anotó el tanto que selló el encuentro. A pesar del gran partido, el futuro del jugador en la Franja no se ha definido, pero entregaron importantes pistas de lo que pasará.

El jugador venezolano se encuentra a préstamo desde Barcelona S. C., por lo que tras el término de la temporada debería regresar al equipo colombiano.

Ante la incertidumbre de lo que será el plantel 2026, el DT del equipo, Daniel Garnero, fue consultado sobre el futuro del jugador.

¿Seguirá Eduard Bello en la UC?

El técnico de los cruzados señaló postpartido que “estamos contentos, satisfechos con los jugadores como Bello. Es un jugador que está considerado, queremos que se quede”, agregando que ya hay una negociación y solo queda esperar.

Por su parte, el jugador también se refirió a su futuro en la Franja señalando que “eso se lo dejo a mi agente, me preocupo por la cancha y en el día a día, ganarme las cosas en los entrenamientos. Estoy enfocado en que el equipo clasifique a Copa Libertadores y a partir de ahí habrá mucho más motivo para quedarme”.

Añadiendo que está “contento en Chile, agradecido con este hermoso país, estamos contentos de estar acá”.

Sobre el gol que convirtió contra Palestino, el seleccionado de la vinotinto comentó: “Mientras gane el equipo, todos vamos a estar contentos y los rendimientos individuales van a resaltar, con una idea bastante compenetrada. Si me toca aportar, va a ser grato, te da unas millas extras para la confianza”.

Universidad Católica marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera que, de terminar así, les da la clasificación a la próxima edición de Copa Libertadores.