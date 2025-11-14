Universidad Católica no quiere perder el tiempo y, con competencia internacional a nada de asegurarse, avanza pensando en la próxima temporada. Los Cruzados ya comienzan a mirar al mercado de verano en 2026, donde ya tienen claros los puestos a reforzar.

La llegada y estilo de Daniel Garnero ha revivido a una UC que no lo venía pasando bien. Ahora, con el Claro Arena ya construido y con un pie en Copa Libertadores, el DT se pone ambicioso y exige una inversión importante.

Según dieron a conocer en las últimas horas, el técnico ya le habría dejado claro a la dirigencia de Cruzados las zonas en las que quiere jugadores. Y fuera de pensar en algo pequeño, busca que le den lo que no pudieron en su arribo.

Universidad Católica va por cinco refuerzos para el 2026

Daniel Garnero le está dejando en claro que su proyecto aspira a ir un paso más allá ahora que están muy cerca de clasificar a Copa Libertadores. El técnico de Universidad Católica ya piensa en refuerzos y quiere que haya una búsqueda en varias zonas.

Daniel Garnero define los refuerzos de Universidad Católica para el 2026. Foto: Photosport.

Fue el periodista de DSports, Marco Escobar Alvear, quien reveló en su cuenta de X (ex Twitter) el plan que hay en Cruzados para el 2026. Incluso, prometiendo nombres en las próximas horas.

Por ahora, adelantó parte de lo que es la estrategia, la que piensa en arribos en la defensa tras la salida de Valber Huerta y competencia por las bandas. Un central zurdo y dos laterales comienzan el exigente pedido de Daniel Garnero a la UC.

Eso no es todo, ya que el técnico de Universidad Católica también quiere lo que no le dieron cuando llegó: un volante creativo. El DT busca a un 10 para potenciar su esquema y así pelear con todo el próximo año.

En delantera también puede haber novedades, ya que según detalló el reportero, también piensan en dos nuevos punteros. Sin duda un golpe a la mesa para apostar a pelear a nivel internacional ahora que tienen el Claro Arena.

Quedará esperar a ver cómo esto afecta al actual plantel, ya que salvo Valber Huerta, el resto se está jugando un puesto. Daniel Garnero será el que defina, siempre con la idea de soñar en grande.

Universidad Católica por ahora se enfoca en asegurar la clasificación a la Copa Libertadores para poder justificar una inversión importante. Los Cruzados no están con los bolsillos muy llenos después de la construcción de su nuevo estadio, por lo que cada paso debe analizarse con detalle.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica?

Universidad Católica por ahora se enfoca en dar un paso más rumbo a la Copa Libertadores 2026. Los Cruzados se jugarán tres puntos de oro el próximo sábado 22 de noviembre cuando reciban a Palestino por la Liga de Primera desde las 20:30 horas.

Así está Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025