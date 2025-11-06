Justo cuando todo es alegría por estar asegurando el Chile 2, Universidad Católica sorprendió a todos con una inesperada salida. Valber Huerta rescindió su contrato con los Cruzados y cerró un ciclo que no fue para nada como se esperaba.

El defensor había llegado a mediados del 2024 como una de las cartas fuertes en el fondo. Sin embargo, una lesión lo mantuvo alejado de las canchas por más de un año y, tras recuperarse, Daniel Garnero no le dio espacio para sumar rodaje.

Ante este escenario, el zaguero decidió ponerle fin anticipado a su vínculo con los Cruzados y así buscar un nuevo destino o pensar en el retiro. Eso sí, el DT de la UC fue consultado por su adiós y sus palabras dejaron en claro que no es alguien a quien vayan a extrañar.

Daniel Garnero y un adiós a la pasada a Valber Huerta en Universidad Católica

En Universidad Católica han evitado entrar en mayores detalles de lo que fue la inesperada salida de Valber Huerta. Nadie imaginó que el defensor rescindiera su contrato después de más de un año lesionado y, al parecer, las cosas no quedaron bien.

Valber Huerta dejó Universidad Católica luego de un largo tiempo lesionado. Foto: Photosport.

Este jueves en conferencia de prensa el técnico Daniel Garnero fue consultado sobre el adiós del zaguero, aunque con breves palabras. “Se vino a despedir el otro día, tomó la decisión de desvincularse del club“.

Para cerrar el tema, el entrenador de Universidad Católica tuvo buenos deseo para el jugador. “Es un gran profesional, le deseamos lo mejor y que le vaya muy bien“, sentenció.

Las declaraciones dejan entrever que la relación entre los Cruzados y Valber Huerta no terminó de la mejor manera. El largo tiempo y la poca consideración tanto con Tiago Nunes como con Daniel Garnero parecen haber incomodado mucho al defensor.

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que pasará con su carrera. A los 32 años y con una lesión en la rodilla que no le ha permitido volver a las canchas, una nueva aventura o hasta el retiro asoman en su horizonte.

Valber Huerta se va de Universidad Católica dejando atrás un año muy complicado a nivel personal. Los Cruzados se despiden de un emblema de campañas pasadas y ponen la mira en una renovación de plantel para el 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica?

Ya sin Valber Huerta en su plantel, Universidad Católica se prepara para seguir peleando por el Chile 2 en la Liga de Primera. Los Cruzados vuelven a la cancha este sábado 8 de noviembre desde las 12:30 horas visitando a Deportes La Serena.

Así está Universidad Católica en la tabla de posiciones 2025

