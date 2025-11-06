El Campeonato Nacional va llegando a su fin y con ello, comienzan a rumorearse los cambios que tendrán los equipos para el nuevo mercado de fichajes, donde revelan que un histórico equipo iría detrás del fichaje del portero de Universidad Católica, Vicente Bernedo.

A pesar de que alguna semana se reveló que el arquero cruzado renovó su contrato por dos temporadas más, sellando su vínculo con el club hasta 2027, el interés de este equipo extranjero podría llegar a remover las cosas, en caso de que se concrete una oferta.

El club que va por el fichaje de Vicente Bernedo

Debido a la gran temporada que ha realizado en el campeonato nacional, donde la malla de la UC se encuentra entre las menos batidas, el club argentino Aldosivi habría puesto sus ojos en el joven portero de 24 años, según reveló Radio Cooperativa y recoge Punto Cruzado.

Vicente Bernedo despertó el interés de histórico equipo/Photosport

El equipo argentino fundando en 1913 pasa por un duro momento en la Liga Argentina, donde se encuentran en el penúltimo lugar del grupo A, con tan solo 12 puntos. Por lo que buscan reforzar la defensa para la siguiente temporada.

En caso de oficializar su interés por el arquero chileno, el club argentino, que aún no concreta ninguna oferta, deberá negociar con la UC.

El presente de Universidad Católica

El club nacional se encuentra en el segundo puesto de la tabla de posiciones, luchando por la clasificación a Copa Libertadores.

A pocas fechas de que termine el campeonato, los dirigidos por Daniel Garnero llevan 48 puntos, mientras que los equipos que los siguen más cerca son O’Higgins con 47 unidades, U de Chile con 45 y Palestino con 45.

Por lo que la Franja tiene la obligación de sumar triunfos en sus próximos encuentros contra La Serena este sábado 8 de noviembre y Palestino el próximo 23 del mismo mes.

