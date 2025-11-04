Universidad Católica le ha dado mucha cabida a los juveniles esta temporada. Uno de ellos es Ignacio Pérez, quien asoma como recambio en la defensa del cuadro cruzado a sus 19 años.

Ante O’Higgins jugó 33 minutos, completando así su tercer partido en el primer elenco de los cruzados. Un hecho que al defensor de 1.82 metros de estatura, que también es usado como volante de contención por Daniel Garnero, lo llena de orgullo.

“Creo que todo parte desde la confianza, que el cuerpo técnico y compañeros me dan en el día a día. Entre más preparación y más confianza tenga el jugador, dará mas apoyo al equipo y al cuerpo técnico. Donde me ponga el profe aportaré mi grano de arena, eso es fundamental”, sostuvo en conferencia de prensa.

Ignacio Pérez pone los pies en la tierra en la Católica

Agrega Nacho Pérez que el camino recorrido hasta ahora ha sido duro. “No fue nada fácil, desde pequeño he ido pasito a pasito y no pienso en ser titular ni en ir a lo más lejano”, asegura.

Ignacio Pérez en el duelo de Católica ante O’Higgins

Sobre esto, da una muestra de humildad. “Me centro en el hoy, en dársela bien a mi compañero y aportar al equipo. Siento que hoy me falta mucho por mejorar, creo que debo seguir sumando y mejorando, eso es fundamental ahora para el club”.

Sobre su visión a futuro, indica que eso no debe marearlo. “Estoy preocupado de Católica, mi foco es trabajar y aportar al equipo, ya estoy en el primer equipo”, sostiene.

Tampoco siente presión por ser parte del recambio del fútbol chileno. “No sé si tenemos tanta presión. Si tenemos la responsabilidad de entrar y cambiar el partido, eso sí es responsabilidad de nosotros”.

“Los cambios son para algo, si dentro de la cancha no funciona algo, los que estamos afuera debemos responder cuanto entremos“, sostuvo por la confianza que le da Garnero.

Finalmente dijo que tener la chance de ser locales en el Claro Arena “es maravilloso. Un estadio de este nivel suma al jugador que está en la cancha, es un plus todo esto para nosotros. La confianza que te da el estadio y la gente es muy buena”.