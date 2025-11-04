Este fin de semana Atlético Colina se coronó campeón y logró el ansiado ascenso a la Segunda División Profesional tras vencer 6 s 0 a Lautaro de Buin. Una de las figuras del encuentro fue Cristóbal Finch, exjugador de Universidad Católica, quien lanzó inesperado comentario sobre la franja.

Tras el encuentro, Finch publicó un emotivo post en sus redes sociales. “Muy feliz por lograr el objetivo que nos propusimos a principio de año y entrar en la historia de un club joven, con alma de gigante, que se merece esto y mucho más”.

“Fuimos justos campeones. Primera rueda invictos, valla menos batida, equipo más goleador y mejor diferencia de gol. Creo que no hay dudas”.

Cristóbal Finch habla de su deseo de volver a Universidad Católica

El jugador debutó profesionalmente en el primer equipo de la UC el año 2021, donde se mantuvo hasta el 2023 y se coronó campeón en cuatro oportunidades con dos Supercopa y dos títulos de Primera División.

ver también Tras confirmar su salida de la UC: El fuerte giro que dará la carrera de Valber Huerta

Ante el triunfo y el ascenso, la página @universidadcatolica_14 felicitó al defensor, lo que generó la respuesta de Finch. “Campeón y asciende con Colina a nivel profesional. El ex defensor cruzado se consagró en la Tercera División A con @atleticocolina, club que volverá a competir por la Segunda División Profesional”.

Publicidad

Publicidad

A lo que Finch comentó: “¡Muchas gracias! ¡Seguiremos luchando para un día volver a vestir la franja!”.

Tras su salida de la UC, el 2023 se despidió de la franja y llegó a préstamo a Barnechea, para luego tener un breve paso por Omladinac Gornja Vrba y regresar a Chile y sumarse a Atlético Colina.

Publicidad