Se acerca fin de año y con ello, comienza a moverse el mercado de pases donde distintos jugadores cambiarán de camiseta, entre ellos, al parecer, un conocido jugador nacional que se sumaría a un nuevo equipo donde disputaría la Copa Libertadores.

Según reveló el periodista Renzo Luvecce, Francisco Arancibia, que actualmente milita en Deportivo Garcilaso de Perú llegará a Bolívar de La Paz, señalando que el equipo boliviano “presentó una oferta formal por su pase y negocia directamente con la dirigencia del equipo peruano”.

“El extremo de 28 años llegó a mediados de 2025 firmando inicialmente hasta finales de la actual temporada, pero con una opción de renovación automática hasta finales de 2026 y aquella cláusula de extensión, se activó hace un par de semanas atrás”.

Bolívar de la Paz se encuentra actualmente en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Primera División de Bolivia, lo que, de finalizar así, los clasifica a la fase de clasificados de la nueva edición de Copa Libertadores, por lo que buscarían reforzar la escuadra.

La carrera de Francisco Arancibia

El jugador de 28 años comenzó su carrera en O’Higgins el 2014, para luego militar en clubes como Palmeiras, Universidad de Chile, Coritiba, Sao Bento, regresando a Chile el 2024 donde se sumó a Cobreloa, para luego llegar a Universidad Católica ese mismo año.

Francisco Arancibia podría cambiar de club a fin de año/Photosport

Este año fichó por Deportivo Garcilaso, club con el que suma 9 partidos, 1 gol y 2 asistencias.

Sin embargo, sufrió una fractura de clavícula a finales de septiembre, lo que lo mantuvo un tiempo alejado de las canchas y se espera que regrese durante este mes a disputar el campeonato.