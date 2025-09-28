Una compleja noticia se reveló desde Perú sobre el presente del exjugador de Universidad Católica, Francisco Arancibia, quien sufrió una lesión y deberá pasar por el quirófano, lo que lo tendrá un tiempo alejado de las canchas.

El exjugador de la UC, llegó este 2025 a Deportivo Garcilaso de la Primera División peruana donde estaba teniendo una gran temporada anotando un gol y dos asistencias, sin embargo, sufrió una lesión en el partido de Universidad Técnica de Cajamarca.

A través de un comunicado el club señaló: “Francisco Arancibia sufrió una fractura de clavícula izquierda a tercer fragmento, producto de una falta recibida que le impidió continuar disputando el encuentro”.

Agregando que tras la evaluación médica correspondiente, se determinó que el jugador nacional deberá ser intervenido quirúrgicamente. “El tiempo estimado de recuperación es de seis a ocho semanas, sujeto a su evolución. Desde nuestra institución expresamos todo el respaldo a Francisco en este proceso y le deseamos una pronta y exitosa recuperación”.

La carrera de Francisco Arancibia

El jugador comenzó su carrera en O’Higgins el 2014 y llegó a préstamo con el Palmeiras cuando tenía 18 años por un período de 18 meses. Luego que se cumplió el tiempo, el club no utilizó la opción de compra.

En su regreso a Chile militó en Universidad de Chile en donde estuvo 3 temporadas y se consagró como campeón de la primera división el 2017.

El exjugador de la U estará fuera de las canchas por algunas semanas.

Tras esto regresó a Brasil en donde pasó por Coritiba, São Bento, para regresar a O’Higgins el 2020. Tras su salida el 2023 fichó por Cobreloa disputando 11 partidos, para luego llegar a la UC equipo donde tuvo un discreto paso.

Francisco Arancibia sufre duro revés en Perú.

