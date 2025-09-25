Fue Supercampeón con U de Chile, se retiró a los 34 años y ahora sorprende con nuevo club

El nombre de Benjamín Vidal se transformó en uno de los referentes en la defensa. El formado en O’Higgins destacó por su férrea marca y buena ubicación en cada equipo que defendió.

Sus rimeros años en el cuadro rancagüino marcaron su carrera y lo hicieron merecedor del apodo “Lomo liso”. La referencia se hizo popular ya que se indicaba que jugaba sin nervios dentro de la cancha.

Lo que se reflejó en el título ante la UC, y que luego confirmó su despegue Universidad de Chile. En el Romántico Viajero logró tres títulos y tuvo que agrandar la vitrina. En especial al convertirse en Supercampeón tras ganar la Supercopa.

Luego siguió en Palestino y Universidad Católica donde siguió sumando trofeos. Pero un acto de indisciplina, que incluyó una caída de su vehículo al Zanjón de la Aguada, marcó su abrupta salida de los cruzados. Gustavo Quinteros lo cortó de inmediato y tuvo que buscar nuevos horizontes.

Benja Vidal defendió la camiseta de la U donde se transformó en Supercampeón.

Coquimbo Unido, Arturo Fernández Vial y Antofagasta fueron los elencos que recibieron al central entre sus filas. Pero este 2025 decidió tomar una drástica decisión y puso final a su carrera como jugador profesional.

¿Qué pasó con Benjamín Vidal?

“Gracias fútbol, ya es tiempo de decir adiós”, indicó en sus redes sociales Benja Vidal. Lo que desató los mensaje de apoyo de los hinchas y ex compañeros de actividad.

Sin embargo, el retiro no fue para siempre. Así al menos lo indican desde la Región de O’Higgins donde anunciaron que la cesantía se acabó. Es que ahora Benjamín Vidal buscará nuevos desafíos pero en el fútbol amateur.

El medio Sexta Fútbol detalla que el central ahora será nuevo refuerzo del CD Viña Rosario. Por lo que disputará Campeonato de la Asociación de Peumo.

