Fortaleza pasa por un complejo momento en el Brasileirao, donde actualmente se encuentran en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, en plena zona de descenso, por lo que es posible que de perder la categoría, muchos jugadores busquen otros destinos, entre ellos el chileno Benjamín Kuscevic.

El exjugador de Universidad Católica despertó el interés de histórico club sudamericano donde podría llegar la próxima temporada, esto considerando la crisis que vive el equipo brasileño que no ha podido levantar cabeza en el campeonato carioca.

El club al que podría llegar Benja Kuscevic

A pesar de que el jugador chileno tiene contrato con Fortaleza hasta el 2028, pero dada las circunstancias, podría salir de la escuadra.

Según revela el programa uruguayo Tirando Paredes el jugador de 29 años levantó el interés de Nacional de Uruguay, quienes ya habían comenzado los primeros contactos para fichar al defensa.

“Nacional consultó por Benjamín Kuscevic y es posible que haga una oferta. El zaguero de 29 años juega en Fortaleza y fue un pedido de Diego Aguirre para Peñarol en anteriores periodos de pases”, señalaron en el espacio.

Asimismo, a través de sus redes sociales revelaron que “en las próximas horas llegarían representantes de Benjamín Kuscevic para reunirse con los tricolores. Hay interés por el zaguero chileno, es uno de los primeros nombres en carpeta de cara a 2026″.

La carrera de Benjamín Kuscevic

El jugador comenzó su carrera el año 2014 en Universidad Católica, donde estuvo 7 temporadas y obtuvo 7 títulos, entre ellos los de Primera División y Supercopa Chile.

Tras esto, dio el salto al Brasileirao el 2020 sumándose al Palmeiras donde obtuvo 3 títulos, entre ellos dos Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Luego de 4 temporadas con el O Verdão, llegó a Coritiba, donde jugó durante el 2023, para luego llegar a Fortaleza el 2024.

