El mercado de fichajes 2026 está cada vez más fuerza y en Colo Colo comienzan a pensar en nombres. El Cacique está intentando entrar en Copa Sudamericana para poder tener competencia internacional y así justificar una inversión después de un año para el olvido.

Es en ese escenario que en las últimas horas se conoció de un verdadero bombazo. Juan Martín Lucero puede volver al Estadio Monumental después de toda la polémica que hubo con su salida, pero eso no es lo único, ya que también puede venir acompañado.

El complejo presente que vive Fortaleza, al borde del descenso en Brasil, permitiría una salida masiva de jugadores. Es este punto el que quiere aprovechar el Cacique, que mira atentamente si quiere ir por alguno de ellos.

Juan Martín Lucero no es el único nombre que mira Colo Colo en Fortaleza

Colo Colo está pensando en refuerzos para el 2026 y fija sus ojos en el Fortaleza. El León brasileño está muy cerca de descender, lo que lo obligaría a una limpieza de camarín para liberar en algo la carga económica. Una situación con la que el Cacique se frota las manos para ir por algún nombres.

Juan Martín Lucero podría volver a Colo Colo con algún compañero más de Fortaleza. Foto: Photosport.

Si bien se ha hablado de Juan Martín Lucero, hay otros que también pueden acercarse. El periodista Edson Figueroa se refirió a esta situación en DaleAlbo AM y señaló que “anoche me tiraban un nombre y veía en lo que están tasados sus pases… son realidades imposibles para el fútbol chileno“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, el reportero albo puso la alerta si es que ocurre el descenso de Fortaleza para sacar la billetera. “Ahora, hay jugadores tasados en tal monto y después de una mala campaña bajan un montón. El fútbol es de momentos“.

ver también “Se portó mal”: destapan cortada de Colo Colo a Manley Clerveaux por indisciplina

¿Pero qué jugadores podrían llegar a Colo Colo desde Fortaleza? Según señalaron desde DaleAlbo, figuras como Benjamín Kuscevic, Emanuel Brítez, Tomás Pochettino y Emmanuel Martínez podrían entrar en los planes.

Quedará esperar para ver qué es lo que pasa con el León brasileño y su pelea por evitar irse a la B. Si no logra sobrevivir, el club estará obligado a cambios importantes y a liberar jugadores para no dejar sus bolsillos tan vacíos.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo está muy atento a la situación que atraviesa Fortaleza para así ir a buscar refuerzos a Brasil. El Cacique quiere dar una gran sorpresa y tratarán de terminar dentro de Copa Sudamericana para justificar una inversión.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora mira de lejos posibles refuerzos en Fortaleza mientras lucha por meterse en la Copa Sudamericana 2026. El Cacique tendrá un duelo clave ante Unión La Calera el fin de semana del 23 de noviembre, con programación por definir.

ver también Javier Correa apaga con bencina la polémica de Esteban Pavez, Colo Colo y Universidad Católica

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones 2025

Publicidad