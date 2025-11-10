Un nuevo Mercado de Fichajes está por comenzar y, con ello, distintas figuras comienzan a analizar donde jugarán la temporada 2026, entre ellos Lucas Cepeda, jugador de Colo Colo quien despertó el interés de distintos clubes este año.

La figura de los albos habría despertado el interés de River Plate, Southampton y Bologna para ficharlo durante la presente temporada. Sin embargo, nada pudo concretarse y el jugador siguió siendo parte de la escuadra alba.

Pero ahora uno de esos cuadros atraviesa una crisis profunda, donde se reveló que gran parte del plantel dejará el club de cara a la nueva temporada y buscarán reforzar la delantera.

Las salidas masivas que enfrenta River Plate para el 2026

Tras perder el esperado clásico argentino contra Boca Juniors, la crisis de los millonarios se acentuó donde no ha podido cumplir con los objetivos esperados como la eliminación en cuartos de final de Copa Libertadores, y actualmente, en la Liga Argentina se encuentra en el sexto puesto del grupo B.

Marcelo Gallardo seguirá el 2026, según reveló Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de la escuadra millonaria, el entrenador tendrá el desafío de reforzar y rearmar el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada.

Entre las salidas que contempla el club se encuentran la del chileno Paulo Díaz, donde el defensa no ha tenido una buena temporada y, a pesar de que su contrato termina el 2027, su regreso a la liga de Arabia Saudita suena como una posibilidad.

Pero a eso se suma que dos piezas del ataque también saldrían del club como Gonzalo “Pity” Martínez, cuyas lesiones le han pasado la cuenta, por lo que se espera que el histórico deje pronto el equipo.

Pity Martínez dejaría el equipo a finales de este año. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Otro que también dejaría a los millonarios es Miguel Borja, donde el delantero colombiano no ha podido brillar en el cuadro y se encuentra peleando la titularidad. Por lo mismo, se espera en diciembre salga del club.

Entre los jugadores que dejarán la escuadra, según revela El Destape, son: Federico Gattoni, Sebastián Boselli, Milton Casco, Ignacio Fernández y Enzo Pérez